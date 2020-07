Alerta amb la violència masclista a les festes privades d'aquest estiu

Les festes privades d'aquest estiu, que es preveu que proliferin com a alternativa a un sector de l'oci molt regulat per la covid-19, centren l'atenció de l'Institut Català de les Dones (ICD) pel que fa a la violència masclista.

«Els grans establiments d'oci van ser dels últims a poder obrir, moltes festes majors cauen o es reformulen i la gent feia tant temps que estava confinada que les festes privades estan a l'ordre del dia», argumenta la coordinadora de l'ICD a Girona, Fina Surina; qui alerta que «les violències poden emergir igual en una festa particular que en una festa major o en una discoteca». Per aquest motiu, la nova campanya preventiva de l'institut posarà el focus en les activitats que organitzin persones particulars; ja que «sovint es perceben com espais de més seguretat, però les violències sexuals emergeixen de la mateixa manera», tal com va dir la seva presidenta, Laura Martínez, en l'última reunió del màxim òrgan de coordinació a Catalunya contra la violència masclista.

La voluntat de l'ICD és avançar-se a la situació perquè –lamenta Surina– «la realitat i l'històric ens indiquen que les agressions sexuals continuaran, però ara en un altre tipus d'espais». En vistes del context creat per la pandèmia, la seva responsable a Girona defensa la necessitat de «reinventar-nos i de fer coses diferents, pensant en àmbits més privats» i, en coherència amb el seu missatge habitual, apel·lant «als companys nois i a la ciutadania en general».

A part de la preocupació per la seguretat de les dones en les festes estiuenques –en la línia dels punts lila i altres iniciatives promogudes en espais d'oci–, l'institut manté la campanya «Agafa el guant», que s'adreça a infants i joves en situació de violència i va posar en marxa al maig, pensant en els fills de mares agredides o en noies amb conflictes a casa, en centres d'acollida o allà on visquin i en el seu entorn proper.

Aquesta iniciativa es va sumar a la difusió i el reforç del servei telefònic 900 900 120 i del correu electrònic, a més de la creació d'una línia de WhatsApp, i a una altra proposta anomenada «Establiment segur» que va endegar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i gremis com el del Col·legi de Farmacèutics.

Una seixantena de representants dels organismes de la Generalitat, institucions, entitats i professionals que formen part de la Comissió nacional per una intervenció coordinada contra la violència masclista es van reunir el 6 de juliol per conèixer l'estratègia d'aquesta fase de la pandèmia.

Els eixos clau impliquen reforçar els recursos d'habitatge, garantir la viabilitat de les organitzacions especialitzades –sobre el primer punt, Surina remarca que el Departament de Treball augmentarà recursos i, pel que fa al segon, que s'ha doblat la partida de subvencions del 2019; millorar la detecció i la prevenció en centres de salut, escoles o empreses; o, entre d'altres, posar èmfasi en les ciberviolències. La coordinadora de l'ICD a Girona explica que la campanya «Agafa el guant» té a veure amb aquesta última realitat, ja que l'ús de les tecnologies i les xarxes socials ha augmentat durant el confinament «en estar a casa i no tenir possibilitat d'anar al centre educatiu, de fer activitats... –indica– i els agressors ho han utilitzat per arribar, bàsicament, a nenes i noies joves».

Les denúncies tornen a pujar

El balanç d'activitat dels recursos per combatre la violència masclista després d'aixecar-se el confinament mostra que les trucades al telèfon d'ajuda –gratuït, anònim i permanent– han pujat un 70% respecte el juny del 2019; «per cada 10.000 dones a les comarques de Girona, sis fan servir aquest servei quan abans del confinament eren quatre», detalla Surina. Les denúncies, que al principi del tancament van baixar un 50%, ja han assolit els nivells similars de l'any passat i, explica la coordinadora, «això vol dir que les situacions hi han estat, però a dins dels àmbits privats i en molts casos no s'han pogut explicitar amb una denúncia, ara estan anant a les comissaries».

A finals de maig, 3.285 gironines havien acudit als Serveis d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), 1.170 en situació de violència masclista. Dels 62 casos nous que s'hi han registrat entre el 16 de març i el 28 de juny, en set es van haver d'activar els serveis d'emergència i en vuit més trobar habitatges urgents.