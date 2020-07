Detenen a Ripoll a un conductor que fugia de la policia des de les Franqueses del Vallès

Agents de la Policia Local van detenir, diumenge a Ripoll, a un conductor que fugia dels cossos policials de les Franqueses del Vallès. Segons explica el cos policial, en un comunicat, el conductor, que va fer cas omís a les indicacions dels policies de les Franqueses del Vallès, va fugir per la C-17 en direcció a la Garriga i posteriorment a Vic, a gran velocitat i posant en perill els altres usuaris de la via. En cap dels dos municipis se'l va poder aturar. Finalment el cotxe va ser interceptat a l'entrada de Ripoll, a la rotonda de la depuradora, per agents de la Policia Local de Ripoll i de les Franqueses del Vallès. Se'l va detenir per un presumpte delicte de conducció temerària, desobediència i resistència a l'autoritat.