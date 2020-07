Entre la indústria tèxtil i la natació

Miquel Macias i Traiter va morir el 30 de març a Olot a l'edat de 89 anys, de mort natural relacionada amb una afectació cardíaca.

Professionalment, Macias va ser director d'una filatura i sempre va estar vinculat al sector tèxtil de la comarca. Era pare de l'exalcalde d'Olot i exconseller de Política Territorial i Obres Públiques Pere Macias i de l'exregidor d'Alternativa per la Garrotxa, Miquel Macias.

Va formar part del comitè fundador del Club Natació Olot, format pels 50 primers socis; Macias tenia el número 41. Va ser nedador i jugador de l'equip de waterpolo als anys 50, quan es feia la competició a la piscina natural de can Basil. I durant molts anys va formar part de les juntes directives de la institució.

També era un gran aficionat al cant coral i havia format part de la coral Puigsacalm de les Preses i de la del Casal de la Gent Gran d'Olot.

