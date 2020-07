L'empresa tèxtil incendiada a Ripoll acomiada 27 dels 41 treballadors

Tensión Téxtil de Ripoll ha presentat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per causa de força major que afecta 27 dels 41 treballadors, una xifra que representa dos terços de la plantilla. L'ERO arriba després que una de les quatre naus quedés completament destruïda a causa de l'incendi d'un llamp, el passat dia 20 de juny.

Des de CCOO, que té representació a l'empresa de filatures, denuncien que l'expedient afecta molts més treballadors dels que hi havia a la nau destruïda i que ha suposat l'acomiadament de totes les dones que treballaven a l'empresa, a més dels membres del comitè. El sindicat està analitzant si pot presentar una nova reclamació, ja que va perdre la impugnació.

Tensión Téxtil, ubicada a la colònia Agafallops, es dedica a la filatura del cotó. És referent de la indústria tèxtil catalana pel fet de ser de les poques que ha sobreviscut a les diferents crisis que ha patit aquest sector. A causa de la pandèmia, l'empresa havia presentat un ERTO a la plantilla.

El passat 20 de juny un llamp va destruir una de les quatre naus de la fàbrica. Arran del succés i, segons denuncia CCOO, sense cap comunicació prèvia ni negociacions, el passat dia 6 de juliol la direcció va informar el comitè d'empresa que acomiadaria dos terços de la plantilla.



A favor de l'empresa

El sindicat va impugnar l'expedient davant del Departament de Treball, que ha fallat a favor de l'empresa. Juan Carlos Serrano, coordinador sectorial de la federació d'indústria de CCOO, denuncia que no s'hagi tractat el problema abans amb el comitè i que l'empresa hagi fet «selecció al seu gust» en escollir els acomiadaments. Assenyalen que s'han acomiadat totes les dones de l'empresa –unes 20 dels 27- i els membres del comitè. A més, hi ha part de la plantilla que es quedarà sense feina que no treballava a la nau afectada per l'incendi.

Ara, afegeix Serrano, estan estudiant si poden fer una nova reclamació en l'àmbit global, encara que també han posat les eines del sindicat a disposició dels treballadors. Consideren que, malgrat el greuge que ha comportat l'incendi, no s'estan fent les «coses com caldria» i que hauria estat millor haver negociat primer amb el comitè d'empresa. A més, alerten que la situació podria causar un «malaurat» precedent.



Téxtil Santanderina

Tensión Téxtil forma part del grup Téxtil Santanderina, i es dedica als regenerats. Actualment, és una de les poques tèxtils que queden al Ripollès. Van sobreviure pel fet d'aplicar tractaments al fil que donen més valor a la feina de la fàbrica.

Arran de la crisi de la COVID, Téxtil Santanderina ha aplicat un ERTO fins a finals d'any a 137 dels treballadors que té a Cantàbria.