Preocupació entre les autoritats sanitàries per l'augment de joves contagiats a locals d'oci nocturn

La cap d'àrea del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, María José Sierra, admet que els brots que s'inicien en les discoteques són «difícils seguir», ja que resulta complicada la cerca de contactes i poden generar molts altres casos.

Espanya -segons l'Institut de Salut Carles III- no aconsegueix detectar amés de tres contactes per cada persona diagnosticada, encara que les diferències per comunitats són molt grans. En aquest context, diverses autonomies han començat a restringir l'oci nocturn.

Per tal de detenir l'escalada de contagis, el Govern murcià ha prohibit des del dilluns passat l'obertura de locals d'oci nocturn, que només es permetrà en terrasses i exteriors amb tots els clients asseguts, al mateix temps que ha limitat a un màxim de 15 persones les que es poden reunir per a esdeveniments de qualsevol naturalesa, siguin públics o privats.

Aquesta decisió s'ha pres després que la Generalitat Valenciana decidís el tancament de l'oci nocturn a Gandia a causa d'un brot amb 70 positius originat en una zona de locals d'oci del municipi. Precisament, ahir va transcendir que diversos centenars de joves que van estar fa deu dies a la discoteca de Santa Pol, a Alacant, on les autoritats sanitàries han detectat un brot de covid-19, se sotmeten a les proves per detectar si són portadors del virus. Navarra també limitarà l'horari de tancament dels locals d'oci nocturn i l'equipararà al de la resta de bars i restaurants (fins a les dues) i reduirà a deu el nombre màxim de persones en grups durant la matinada per evitar aglomeracions.

A Andalusia, hi ha un altre brot a la discoteca Babylonia de Còrdova, que ja ha arribat als 91 contagiats.

Per això, Andalusia no descarta «limitar» les activitats d'oci nocturn en aquelles instal·lacions que no estiguin a l'aire lliures després de conèixer-se que el rebrot vinculat a una discoteca de Còrdova en la qual es va celebrar una festa de graduació ja ha afectat 91 contagiats.

«Cal prendre mesures de salut pública referents als locals tancats d'oci nocturn, amb un control més exhaustiu», va subratllar el conseller andalús de Salut, Jesús Aguirre. La decisió es basarà en l'informe que estan elaborant els experts de la Junta, segons van explicar des de l'administració regional, que van destacar que de les 2.900 proves PCR realitzades entorn d'aquest focus de contagi, només el 4% han estat positives, tal com explica Julia Camacho.

Per la seva banda, la Federació d'Empresaris d'Oci Nocturn i Espectacles (Espanya de Nit) ha reclamat a les administracions competents en cada comunitat autònoma la implantació del registre sanitari en els locals d'oci per contribuir i facilitar la capacitat de detecció precoç i traçabilitat de possibles contagis amb les autoritats sanitàries.

En aquest sentit, la federació Espanya de Nit ha reiterat que és necessari assumir i entendre que els rebrots «formen part de la fase actual de la lluita contra l'epidèmia», una vegada s'ha relaxat el confinament de la població i que la clau en aquests moments, fins que aparegui la vacuna, és la capacitat de detecció precoç i traçabilitat de tots els contagis.

Per això, el sector de l'oci nocturn ha reiterat la importància d'implantar registres sanitaris que permetin identificar el públic assistent durant les sessions de locals d'oci.

