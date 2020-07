Girona registra la xifra més alta de contagis en tres mesos, amb 119 casos

Els brots actius a la Regió Sanitària de Girona juntament amb la tendència a l'alça de casos des de l'entrada a la fase de represa han disparat els positius els darrers dies, un fet que s'ha evidenciat amb escreix en l'últim balanç del Departament de Salut, que ahir va notificar 119 nous contagis, xifra que gairebé multiplica per cinc la registrada dimecres (25). A més, Girona no notificava una xifra tan alta de casos des del 28 d'abril, quan Salut en va sumar 180, i tot just s'acabava de sortir del pic més elevat de la pandèmia.

D'aquests nous contagis, 28 s'han detectat a Figueres, municipi on hi ha vuit brots actius i dos corresponen a Vilafant, on n'hi ha un. No tots els casos, però, es van diagnosticar dimecres, sinó dies anteriors. Segons l'informe retrospectiu de Salut, dimarts se'n van confirmar 44 i dilluns, 34. En les darreres dues setmanes, el 14 d'abril és el dia que se'n van detectar més, un total de 56. Les noves actualitzacions acabaran de determinar la xifra diària exacta d'aquesta setmana. D'altra banda, també cal tenir present que en els casos concrets de Figueres i Vilafant només s'hi inclouen els diagnosticats per prova PCR i no per test serològic.

Finalment, els hospitals gironins van donar una nova alta i no es va produir cap nova mort com a conseqüència del virus.



El contagi a Catalunya es dispara

Catalunya va assolir ahir una xifra rècord de nous contagis, similar a les de finals de març, amb un total de 1.949 casos. Molts d'aquests s'han detectat a través de tests serològics, això vol dir que la infecció es pot haver produït setmanes enrere, ja que la prova determina la presència d'anticossos a l'organisme. Malgrat tot, si només es tenen en compte els casos diagnosticats a través de la prova PCR, la xifra continua sent elevada (1.597).

Dels casos nous amb prova confirmada, 485 són a la Regió Sanitària de Barcelona ciutat (480 confirmats per PCR a la capital catalana), 408 a la regió de Lleida (343 al Segrià per PCR) i 391 a la metropolitana sud (224 amb PCR a l'Hospitalet de Llobregat). La Regió Sanitària Metropolitana Nord suma 167 nous positius per PCR o epidemiològicament. Pel que fa a les morts, les funeràries en van reportar nou més i la xifra total és de 12.661.

Finalment, segons va informar ACN, el Departament de Salut va confirmar dos nous brots al Camp de Tarragona, amb la qual cosa ja són setze els focus actius a la regió sanitària. En concret, el primer consta de tres casos a la Selva, el Morell i la Pobla de Mafumet, correspon a un àmbit d'amistats i té quatre contactes en seguiment. El segon és de l'àmbit familiar i està situat a Cambrils i a Reus. Consta de tres casos, un dels quals hospitalitzat, i onze contactes en seguiment. De la resta de focus actius destaca que un dels brots de Reus ha passat de quatre a sis casos, i de 33 a 53 contactes. Un brot de Vila-seca també ha sumat quatre positius més i ja en té quinze. Els focus actius a la regió sumen 85 casos i 435 contactes. Finalment, a Terres de l'Ebre hi ha sis brots a la Ràpita, l'Hospital de Jesús, el Perelló, Tortosa i Roquetes.