El pas de cotxes per la frontera de la Jonquera cau un 53% respecte al 2019

El pas de vehicles per entrar a Espanya per la frontera de la Jonquera (Girona) va caure ahir dissabte un 53,35 per cent respecte al mateix cap de setmana de l'any passat, segons les dades facilitades a EFE pel Servei Català de Trànsit (SCT).

El brusc descens del pas de vehicles es va produir un dia després que el primer ministre francès, Jean Castex, recomanés "encaridament" als francesos que no viatgessin a Catalunya, on es registra un rebrot de coronavirus, "fins que la situació de salut millori ", i que Bèlgica, Noruega i el Regne Unit anunciessin en les últimes hores quarantenes als ciutadans procedents d'Espanya.

França és el primer mercat del sector turístic de la Costa Brava, on els turistes gals sumen el 30% dels que visiten les platges gironines, en les quals ja s'han registrat cancel·lacions en hotels.

Les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit indiquen que, des de les 00:00 a les 24:00 hores d'ahir, van travessar la frontera per entrar a Espanya per la Jonquera un total de 17.258 vehicles, enfront dels 36.993 que ho van fer el dissabte del mateix cap de setmana de juliol del 2019.

El passat cap de setmana, van entrar per aquest pas fronterer 20.723 vehicles, cosa que va suposar que ahir també es va registrar una caiguda del 16,72 per cent respecte al dissabte anterior, 18 de juliol.

En aquesta frontera s'ha constatat, igualment, un descens en el nombre de vehicles que abandonen Espanya. Ahir van sortir un total de 14.941 cotxes, enfront dels 26.597 que ho van fer el dissabte deel mateix cap de setmana de l'any anterior, fet que suposa una disminució del 43,82 per cent.

El passat 18 de juliol van sortir d'Espanya per aquesta frontera 15.661 vehicles, que representa que ahir van abandonar el país per la Jonquera un 4% menys de vehicles que el dissabte anterior.