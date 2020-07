La policia de mar dels Mossos ja patrulla des de Palamós

La Policia Marítima dels Mossos d'Esquadra comença a ser una realitat. Ahir va iniciar el patrullatge a Palamós, però no estarà del tot desplegada fins a l'abril de l'any vinent.

La crisi sanitària de la covid-19 ha fet que s'estreni a mig gas, quan inicialment estava previst que pogués funcionar a ple rendiment des de l'1 de juliol d'aquest any. Segons van explicar ahir autoritats dels departaments d'Interior i Territori, la crisi sanitària ha impedit que els 35 agents seleccionats no hagin pogut realitzar la seva formació. A més, el Departament d'Interior tampoc ha pogut licitar la compra de tres noves embarcacions de 12 metres d'eslora. La Policia Marítima dels Mossos comptarà amb tres bases a Catalunya, la inaugurada ahir a Palamós i també una Vilanova i la Geltrú (Garraf) i una, a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre).



Seu al port de Palamós

El conseller de Territori i Sostenibilitat i el d'Interior van signar ahir a Palamós el conveni per la cessió de la nova seu ubicada al port de Palamós, a prop de l'Espai Peix. Tant Damià Calvet com Miquel Buch van lloar la posada en marxa de la nova unitat policial. Buch va recordar que els Mossos tenen les competències del mar des del seu desplegament i que aquesta nova unitat era una «vella aspiració» del cos i també, «és un pas més per exhaurir les competències» de Catalunya.

El patrullatge al litoral gironí va començar amb una embarcació -tipus llanxa- amb quatre membres de la Unitat Aquàtica. Aquesta existeix al cos des de l'any 2009 i ara s'ha integrat a la nova policia de mar dels Mossos. Ahir a les vuit del matí, van fer la seva primera sortida des del port de Palamós i el seu objectiu és vetllar pel litoral gironí, els 365 dies de l'any en horari diurn. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig va destacar ahir durant la inauguració que la base dels Mossos s'ubiqui a la població –«reafirma la capitalitat marítima»– d'aquest municipi costaner.



52 efectius en tres seus

La Policia Marítima dels Mossos d'Esquadra -quan funcioni amb tots els integrants, embarcacions i el material necessari- estarà formada per 52 efectius, ja que dels 35 policies pendents de formació, s'hi sumarà els de la unitat aquàtica (17). Concretament, la policia de mar dels Mossos tindrà un inspector i un sergent al capdavant. Mentre que a cada base hi haurà deu mossos -un sergent, tres caporals i agents. La resta d'efectius (3) «faran de comodí» en les zones que es decideixi i quan siguin necessaris», van ressaltar fonts del cos. El cap del cos dels Mossos d'Esquadra, el comissari en cap Eduard Sallent per la seva banda, durant la presentació de la nova policia marítima va destacar que tots els components compten amb una «amplíssima formació i titulació». Per exemple, hi ha persones vinculades al món del mar i d'altres amb titulacions per navegar.



De proximitat i seguretat

L'objectiu de la nova unitat és ser de «proximitat i vetllar per la seguretat al mar», va ressaltar el conseller d'Interior. Fonts del cos no van ocultar que volen aconseguir «assumir les competències» que pertoquen als Mossos d'Esquadra sobre l'àrea marítima i que no hi renunciaran. Per tant, aposten per la policia judicial al mar, és a dir, aquella que busca perseguir delictes però també, faran tasques relacionades amb la seguretat i de caire administratiu.

Per exemple, podran perseguir festes que es facin en platges i cales de la Costa Brava, però també, podran fer desallotjament des del mar en cas d'incendi forestal pròxim al litoral.



Treballar conjuntament

Des dels Mossos ahir no van voler entrar en polèmica amb altres cossos policials que tenen competències en l'àmbit marítim sinó que fonts del cos van assegurar que totes les tasques relacionades amb el mar les realitzaran de forma conjunta amb la resta de cossos i entitats actuants.

Amb la nova Policia Marítima, els Mossos estaran desplegats tant per terra, mar i aire. En aquest últim àmbit, el conseller d'Interior va destacar el projecte anomenat Cúpula que consisteix a vigilar les activitats dels drons.