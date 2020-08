Ripoll obre un expedient per trobar el delator d'un àudio intern de l'alcalde

Un comunicat intern de l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell (JxCat), dirigit als portaveus dels grups municipals que va transcendir com la pólvora entre els usuaris de WhatsApp de la població, ha provocat un petit terratrèmol en les relacions entre l'equip de govern de Junts x Ripoll i l'oposició. La velocitat a la qual es mou la informació va fer que molts ripollesos escoltessin gairebé en temps real i en veu del seu alcalde l'alarma generada per dos possibles positius en un gimnàs del poble, i la possibilitat que els afectats poguessin superar el centenar. El mateix Munell va demanar al secretari de la corporació que obri un procediment intern en forma d'expedient per depurar qui va poder filtrar aquell missatge de veu on afirmava que «no esmentava cap persona» però pel qual ja va demanar disculpes als interessats, segons va explicar durant el ple telemàtic de dimarts passat. La regidora no adscrita, Sílvia Orriols, va retreure-li que es referís a dos monitors del gimnàs, encara que no en donés els noms.

El malestar de l'alcalde es va fer públic poc després que transcendís el seu avís als portaveus. De forma simultània el grup municipal d'ERC va agrair a Munell a través de les xarxes socials «que ens mantingui informats en aquests moments tan delicats, i entenem que aquesta informació sensible s'ha de compartir amb tota la població» en un comunicat on també oferia la seva col·laboració.