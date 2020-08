EL TSJC autoritza els bars a obrir fins més enllà de mitjanit

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va decidir ahir mantenir el tancament de discoteques i sales de festa, però alhora permetre obrir fins més tard a bars i restaurants de les zones amb restriccions, que fins ara havien de tancar a la mitjanit. Després d'escoltar els arguments de la Generalitat, el tribunal conclou que els locals de ball són de risc per la transmissió de la covid-19, però no hi ha motiu concret per limitar l'horari dels establiments de restauració.

La patronal de l'oci nocturn Fecasarm va anunciar que recorreria la interlocutòria i va demanar a la Generalitat que faci un pla sectorial del Procicat per poder reobrir i que es plantegin mesures econòmiques de compensació. Per altra banda, la patronal Fecalon lamenten que s'hagi sembrat de nou un clima de desconfiança sobre la seva activitat en establir-lo com a causa principal dels rebrots.