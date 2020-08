Barcelona inicia un agost insòlit sense aglomeracions

Tot i ser cap de setmana i primer d'agost, Barcelona funciona a mig gas. Res a veure amb l'activitat habitual dels estius anteriors. Mantenir la distància de seguretat no és un problema i són pocs els que aprofiten per anar de rebaixes. Les terrasses dels bars i restaurants estan mig buides. De fet, els que no han abaixat la persiana han adaptat les seves cartes a la nova clientela i la majoria ha optat per abaixar el preu. No hi ha cues per visitar la Casa Batlló del passeig de Gràcia i ja no hi ha ni rastre del turisme asiàtic. El 80% dels que entren a l'edifici modernista són de l'Estat i la resta o «són francesos o italians», explica una treballadora del museu. El mateix passa a la Rambla, on majoritàriament passegen famílies.

Aquest any al passeig de Gràcia gairebé no es veuen turistes arrossegant maletes tot i ser «temporada alta». Les botigues de luxe que els anys anteriors en aquesta època eren plenes de clients asiàtics són buides i la majoria de persones que passegen són de Catalunya o d'algun punt de l'Estat. La majoria intenta caminar per l'ombra perquè el sol pica i els termòmetres marquen 33 graus. A la Casa Batlló no hi ha cues i el públic que visita l'edifici és majoritàriament familiar. Ivan Teixidor ha aprofitat aquest dissabte per visitar el museu amb la seva xicota. «El fet que no hi hagi turistes estrangers fa que el puguem veure més a poc a poc i amb detall», afirma. «És fantàstic poder caminar per passeig de Gràcia, per les Rambles i per llocs turístics», assegura tot recordant que «abans era impensable poder-hi passar».

També ho veu igual Sílvia Morillo, que diu que aquest any «es passeja millor». «Per mi perfecte», afegeix. Per la seva banda, Antonio Barragan assegura que hi ha «un 80% menys de gent». «Només hi ha espanyols i els estrangers són comptats», afegeix.