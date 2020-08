Torra agraeix «el consens de país» per tirar endavant el nou Trueta

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha destacat "el consens de país" que ha permès tancar l'acord per a la ubicació del nou hospital Josep Trueta. "És el projecte més important de les comarques gironines dels darrers anys", ha dit. El president ha refermat el "compromís" del Govern per fer-lo realitat i ja ha avançat que això es reflectirà "en els pressupostos que vindran al llarg de molts anys i governs". Per la seva banda, el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha afirmat que l'acord per construir l'hospital a cavall de Girona i Salt (Gironès) permet "blindar decisions" i s'ha compromès a mobilitzar els recursos necessaris. "La inversió serà significativa, però la farem perquè el país s'ho mereix", ha dit.

La Generalitat ha segellat avui el protocol que els dos ajuntaments i el Departament de Salut van signar a mitjans de juliol. Un document que tanca anys de debat sobre la ubicació del nou Trueta i obre una nova pàgina: la que ha de permetre tirar endavant el projecte i fer que l'equipament sigui una realitat al 2028.

El president de la Generalitat, el vicepresident i conseller d'Economia i la consellera de Salut han visitat aquest matí els terrenys on s'aixecarà el nou hospital (que juntament amb el Santa Caterina, formarà un autèntic pol sanitari en aquesta àrea). El d'avui ha estat un acte marcat pels discursos polítics, que han servit per segellar el "compromís" del Govern per tirar endavant, com ha dit Torra, "el projecte més important de les comarques gironines en els darrers anys".

El president de la Generalitat ha destacat que, per als gironins, el Trueta "és més que un hospital". I ha destacat el "consens de país" que ha permès tancar l'acord per a la seva ubicació. Un acord que s'ha tancat gràcies "a l'esforç" dels Departaments de Salut i Economia, i "el compromís" dels ajuntaments de Girona i Salt.

Quim Torra ha afirmat que una de les lliçons que s'han extret de la pandèmia és que el país "ha de tenir un sistema troncal de salut". "I precisament, aquest projecte hi ajuda", ha afegit, en referència al nou Trueta. "El nostre compromís es veurà reflectit en els pressupostos, i en els que vindran al llarg de molts anys i molts governs", ha assegurat el president.

Torra també ha aprofitat el seu discurs per agrair la feina dels equips de salut de les comarques gironines per fer front al coronavirus. El president de la Generalitat ha admès que estan "preocupats" per les dades de l'Alt Empordà, però que la situació, avui dia, es manté "relativament estable" a la resta de la demarcació. "El virus es manté entre nosaltres", ha afirmat, demanant no abaixar la guàrdia.

"Acord, ambició i compromís"

El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha posat en valor l'acord "històric" que ha permès superar "l'òptica local" i "desbloquejar" un acord –el del nou Trueta- que era "necessari per articular el futur de la Regió Sanitària de Girona". Aragonès no ha passat per alt que la ubicació és un pas "estratègic", que demostra que, a més de fer front a la pandèmia, el Govern ha seguit treballant "per al bé comú".

El vicepresident també ha subratllat que es tracta d'un acord "ambiciós", perquè el nou Trueta és "un projecte de país". "El sistema sanitari català no s'entendria sense ell; un sistema que posa per davant els actius de la proximitat, l'excel·lència i que està imbricat en el model de recerca", ha afirmat Aragonès.

Per últim, el vicepresident també ha refermat el "compromís" del Govern perquè el nou hospital sigui realitat en els propers anys. "Caldrà mobilitzar recursos importants, i la inversió serà molt significativa; però la farem perquè el país s'ho mereix", ha afirmat. I ha conclòs: "El consens territorial i polític que s'ha assolit és molt important, i permet blindar les decisions que es prendran en la propera dècada".

"Falquem un projecte de país"

La consellera Alba Vergés ha destacat que el protocol entre la Generalitat i els ajuntaments "falca un projecte de país" que pivotarà al voltant "de la salut i el coneixement". "És un acord ferm que perdura en el temps i que era imprescindible per construir un projecte clau que lliga l'assistència amb la docència i la recerca, i que abasta tota la regió sanitària", ha afirmat la consellera.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha agraït haver pogut tancar un acord que posa fi a "catorze anys de debat". I mirant cap al futur, l'alcalde ha demanat que el projecte del nou Trueta avanci "amb la màxima celeritat". "Aquest és el primer pas, però no podem aturar-nos; conjurem-nos per fer-lo realitat i posem-hi els recursos", ha dit.

Per la seva banda, l'alcaldessa accidental de Girona, Maria Àngels Planas, ha destacat "la col·laboració" del consistori per permetre tancar l'acord. I en la mateixa línia que Viñas, ha instat la Generalitat a "mirar endavant i fer realitat un projecte llargament esperat al territori". "El calendari és ambiciós, però ha de servir de guia per no desviar-nos del camí", ha afirmat Planas. "La situació econòmica no pot retardar un projecte vital; el Trueta ha de deixar de ser protagonista dels debats i s'ha de veure reflectit en els nous pressupostos", ha dit.

En paral·lel, l'alcaldessa accidental ja ha avançat que des de Girona estaran "especialment atents" perquè Salut compleixi els compromisos que ha adquirit per "millorar l'atenció primària a la ciutat" (entre d'altres, el protocol preveu fer un nou centre d'urgències obert les 24 hores, un CUAP, a la zona nord).

Les obres, al 2025

El nou hospital Josep Trueta s'aixecarà en uns terrenys que sumen 173.500 metres quadrats. D'aquests, dues terceres parts pertanyen a Salt; la resta, es troben al Mas Xirgu de Girona. De tot l'àmbit del projecte, 127.500 metres quadrats seran sòl edificable, i la resta, zones verdes i serveis.

L'objectiu amb què treballa el Departament de Salut és que les obres comencin al 2025 i que el nou Trueta sigui una realitat a finals del 2028. D'entrada, aquests propers dos anys serviran per fer canvis de planejaments urbanístics i enllestir del tot el pla funcional del Trueta, actualment en revisió.

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha explicat que es preveu que el nou Trueta tingui 92.000 metres quadrats construïts (l'actual, en té 66.205) i que se'n reservin 13.500 més per a futures ampliacions.

"És probable, però, que quan acabin les obres, part d'aquests ja s'hagin ocupat", ha admès Comella. A tot això, s'hi sumaran 20.000 metres quadrats d'aparcament. "En total, doncs, estem parlant de 125.000 metres quadrats, cosa que suposa una millora substancial", ha afirmat el director del CatSalut.

Pel que fa a activitat, el nou hospital es concep per atendre 25.397 hospitalitzacions anuals (ara en són 20.370), rebre 362.988 visites de consultes externes (ara en són 285.672) i 99.067 urgències (ara, 69,835). I això, de retruc, es tradueix en més llits (fins a 431 de convencionals, 92 d'UCI, deu de pediàtrics i 41 de neonatals), en més quiròfans (dels onze actuals es pot passar a 32), més punts d'atenció d'hospital de dia (dels 63 actuals a 102), augment de boxs d'urgències (de 59 a 82) i dels punts de consultes externes (dels 122 actuals a 166).

L'aposta pels terrenys a tocar del Santa Caterina permetrà impulsar un autèntic pol sanitari a la Regió Sanitària de Girona. Un campus on les diverses peces (docència, recerca) s'aniran bastint a mesura es vagi impulsant el projecte del Trueta, que en serà l'epicentre; bé sigui en paral·lel, bé sigui després.