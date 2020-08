El Govern i la Creu Roja inicien una campanya per sensibilitzar els joves sobre la COVID-19

La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va anunciar el llançament d'una campanya amb un pressupost d'1 milió d'euros per sensibilitzar els joves sobre la necessitat de prendre mesures que evitin la propagació del coronavirus.

En una entrevista d'Europa Press, va explicar que pretenen apropar als joves les mesures per no contagiar-se, com són la manera correcta de portar la mascareta, mesures d'higiene, distàncies de seguretat, evitar aglomeracions i que «sempre que es pugui evitin grups de molta gent diferent cada dia a més d'estabilitzar una mica els seus nuclis de contactes».

La campanya, aprovada pel Consell Executiu del dimarts, s'inicia aquests primers dies d'agost i s'allargarà fins a finals de setembre, és a dir, la resta de l'estiu.

No és «estigmatitzar» els joves

Budó va defensar que aquesta campanya «en cap cas és una mesura que pretengui estigmatitzar el col·lectiu dels joves», sinó conscienciar-los davant la pandèmia.

Va afirmar que els joves són un col·lectiu amb molta vida social i, per garantir que la puguin desenvolupar amb normalitat, és necessari conscienciar-los dels «riscos que comporta: encara que a ells en l'àmbit de la salut els afecti menys, poden contagiar els seus pares o els seus avis».

La campanya la duran a terme 1.000 joves –200 contractats per la Generalitat i la resta voluntaris de la Creu Roja– que informaran a peu de carrer a les tardes i nits a altres joves sobre les mesures contra la covid-19.

Els informadors es desplaçaran a les zones d'oci, de la costa catalana i dels municipis amb més aglomeracions, per «anar informant i sensibilitzant aquests joves que siguin corresponsables amb les mesures i eliminar la propagació d'aquest virus».

D'aquesta manera, la Conselleria de la Presidència calcula que aconseguirà sensibilitzar 95.400 joves a tot Catalunya a través dels 106 equips d'informació: 42 a Barcelona, 32 a Girona, 22 a Tarragona i 10 a Lleida.

La setmana passada es va llançar l'oferta laboral per a Barcelona i Girona, i s'han rebut més de 4.700 candidatures; i el dimarts es va llançar l'oferta per a Tarragona i Lleida.

La informació a peu de carrer va acompanyada d'una campanya a les xarxes socials amb l'etiqueta #COVIDSpoiler, a través de la qual es llançaran missatges sobre com col·locar-se bé la mascareta, rentar-se les mans, mantenir les distàncies, evitar aglomeracions i reduir el cercle d'amistats.

Paral·lelament, Joventut ha iniciat la campanya #sommaskers per incrementar l'ús de la mascareta entre el jovent català i millorar la prevenció dels contagis. Sis influenciadors del públic jove publicaran vídeos i històries a les xarxes socials TikTok i Instagram.