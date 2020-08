L'ICO Girona participa en un estudi sobre la incidència de tractaments oncològics en el virus

Un estudi amb participació de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i 890 pacients de càncer diagnosticats de la covid-19 demostra que els seus factors de risc per presentar una infecció greu o mortal són similars als de la població general: pacients homes, de més de 65 anys i amb altres comorbiditats. És a dir, els tractaments antitumorals no empitjoren el pronòstic de la covid-19.

Les dades obtingudes han servit també per definir el perfil d'aquelles persones amb risc més gran de presentar un quadre greu de covid-19: home, major de 65 anys i amb altres comorbiditats, independentment del seu estat oncològic. Aquests factors de risc són els mateixos que s'havien identificat en la població general afectada per la covid-19. Sabent això, és possible estratificar millor el risc, cosa que permet posar el focus de protecció en aquesta població que està en risc més alt durant la pandèmia. Els mesos viscuts durant la crisi sanitària de la covid-19 han obligat els professionals dels serveis d'Oncologia a fer un notable esforç per proporcionar una atenció de la màxima qualitat als pacients amb càncer a partir de la informació de la qual s'anava disposant.

Concretament, a l'ICO Girona, l'estudi està liderat pel cap d'oncologia mèdica, en Joan Brunet i, en total, s'han estudiat 54 casos de pacients de les comarques gironines. Brunet fa esment a la importància del treball conjunt amb la resta d'especialitats de l'hospital, per tal de poder atendre millor aquests pacients. «Els resultats del treball reforcen les decisions clíniques que vam prendre quant a la continuïtat dels tractaments oncològics i ens seran molt útils per protocolitzar aquests tractaments», detalla Brunet.

L'estudi ara publicat a la revista Cancer Discovery i que té com a primer autor i líder David J. Pinato, del Departament de Cirurgia i Càncer de l'Imperial College London, només és el primer i està previst que en breu puguin extreure's més conclusions.