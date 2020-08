La policia de Palafrugell ja requisa tovalloles sense propietari a les platges

La Policia Local de Palafrugell va començar a retirar ahir les tovalloles de les platges que ocupaven espai de bany, i feia més de 30 minuts que estaven sense el propietari al costat. La mesura pretén «ser justa» amb aquells usuaris que sí que gaudeixen del mar i, al mateix temps, fomentar la rotació a les vuit platges de la localitat.

La nova normativa va tenir bona rebuda tant de banyistes com de comerciants de Tamariu, Calella de Palafrugell i Llafranc. La polèmica iniciativa es va prendre arran de les queixes d'alguns usuaris que veien que no podien entrar a les platges perquè l'aforament estava complet, però, en canvi, hi havia molt d'espai ocupat per tovalloles. I és que una de les imatges més habituals a les platges de Llafranc, Tamariu i de les sis de Calella de Palafrugell és la dels agents cívics tancant l'aforament perquè se supera el límit permès. Aquesta mesura, implantada per tal d'evitar contagis per coronavirus, fa que es formin cues de banyistes.

El problema, però, era que en molts casos alguns usuaris deixaven la tovallola a primera hora i no la treien durant molta estona, fet que provocava les queixes. Per això, l'Ajuntament va publicar un ban aquest divendres passat en què advertia que la policia requisaria les tovalloles que estiguessin més de mitja hora soles a la sorra. El procediment es fa conjuntament entre els agents cívics i els policials. El primer és qui detecta que algú ha deixat els estris a la sorra durant més de mitja hora i avisa la policia que ho acaba intervenint i ho deixa a l'Oficina de Turisme, on ha de passar a recollir-ho el propietari. D'aquesta manera es fomenta «la rotació» de persones a les platges, un fet que interessava a l'Ajuntament.

Els comerciants també es van mostrar satisfets, com la Paqui Ruiz, que ven embotits en una parada propera al passeig de la platja de Tamariu. «A nosaltres ens interessa que hi hagi gent al carrer i si es tanca la platja això no existeix», va concretar.

Tot i l'acceptació generalitzada hi ha qui ho veu desproporcionat. És el cas de la Mari Carmen Fernández que ve de Sant Joan de Mollet i creu que la mesura és «desmesurada».