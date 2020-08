Banyoles treu a concurs públic el projecte d'ampliació del Museu Arqueològic

L'Ajuntament de Banyoles ha tret a concurs públic el projecte de remodelació i ampliació del Museu Arqueològic Comarcal. Segons ha apuntat el consistori es tracta d'un dels projectes més importants del mandat. Els guanyadors del concurs hauran de redactar el projecte de reforma amb un import de 140.000 euros i el document haurà de comptar amb el projecte bàsic i l'executiu. A més, els guanyadors s'encarregaran de la direcció de les obres de l'edifici i la urbanització del seu entorn. El consistori dona fins el 5 de setembre de 2020 com a data límit per a presentar les propostes. El concurs tindrà dues fases: en la primera d'elles es podrà presentar qualsevol persona que estigui col·legiada com a arquitecta.

De totes les candidatures rebudes, es seleccionaran cinc equips que passaran a la fase final. Per seleccionar-los es tindrà en compte la millor valoració de currículum d'obra feta amb la presentació d'una proposta projectada i construïda per l'arquitecte que es presenti. Els interessats hauran de presentar un projecte de reforma, rehabilitació o ampliació d'un edifici patrimonial, ja que és un cas similar al que hauran de fer amb el Museu Arqueològic de Banyoles.

En la fase final, els candidats hauran de fer una proposta d'edificació i urbanització a través d'una memòria explicativa i propostes gràfiques basades en la intervenció en el patrimoni arquitectònic. El jurat (format pel regidor d'Urbanisme, dos tècnics municipals de l'àrea, l'arquitecte redactor del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Banyoles i dos arquitectes designats pel Col·legi d'Arquitectes de Girona) també valoraran aspectes com ara l'estètica arquitectònica, la sostenibilitat i l'adaptació a les noves tecnologies de cada proposta.