La pandèmia triplica la xifra de joves que fan de voluntaris a la Creu Roja

«La covid ens ha unit com a humanitat». És el resum que fa una voluntària de la Creu Roja arran de l'entrada massiva de nous membres a l'organització d'ençà que va esclatar la pandèmia. Des de mitjans de març i fins a principis d'agost, l'arribada de voluntaris ha crescut gairebé un 280% en comparació als mateixos mesos de l'any passat. Una xifra que es dispara fins un augment del 365% en el cas dels menors de 25 anys. Tota una fornada de gent jove que s'han bolcat a fer tasques solidàries per suplir el buit deixat pels voluntaris més grans, que han hagut de passar a segon pla per preservar la seva salut. «No podia estar sense fer res en un moment en què calen moltes mans, explica la Maria, de 16 anys. «La gent jove és molt solidària, malgrat sovint es diu que només fa 'botellón'», destaca la presidenta de Creu Roja a l'Alt Penedès, Àngels Matas, que assegura que amb l'inici de la pandèmia va haver una resposta massiva de nois i noies per ser voluntaris. «Quan hi ha un problema seriós, la gent jove respon», celebra Matas.