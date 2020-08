L'Ajuntament de Banyoles treu a concurs el projecte de reforma del Museu Arqueològic

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Banyoles va aprovar el passat 3 d'agost la sortida a concurs públic del projecte del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB). L'equip d'arquitectes guanyador comptarà amb un pressupost de 140.000 ? per tirar endavant la reforma i l'ampliació del MACB, així com la urbanització de l'entorn. Els equips interessats tenen temps per presentar la proposta fins al 5 de setembre d'aquest any.



Bases del concurs

Els serveis tècnics de l'àrea d'Urbanisme i la direcció dels Museus de Banyoles de l'àrea de Cultura i Patrimoni van elaborar el plec de bases en col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) de Girona.

El jurat estarà format pel regidor d'Urbanisme, dos tècnics del consistori, l'arquitecte redactor del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Banyoles i dos arquitectes més nomenats pel COAC.



Fases

Totes les persones físiques o jurídiques interessades i que estiguin col·legiades podran presentar-se a un concurs que constarà de dues fases. Els cinc equips que rebin la millor puntuació passaran a la fase final. La valoració tindrà en compte el currículum d'obra, la presentació de la proposta projectada i l'adequació a l'objecte de concurs.

El criteri per a l'elecció de l'equip guanyador i, per tant, el beneficiari de l'adjudicació, serà la presentació d'una memòria explicativa i unes propostes gràfiques basades en la intervenció en el patrimoni arquitectònic, ja que la seu del Museu Arqueològic és la Pia Almoina, un edifici declarat bé cultural d'interès nacional. A més, també es valorarà la qualitat del disseny, la millora de l'estructura urbanística de l'entorn i, finalment, la sostenibilitat, l'eficiència energètica i l'adaptabilitat a les noves tecnologies.COAC.