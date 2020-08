Busquen per terra, aigua i aire una excursionista de 39 anys desapareguda a Sadernes

Els efectius d'emergències busquen per terra i aire una excursionista de 39 anys desapareguda a Sadernes.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de la desaparició pels volts d'un quart de deu del matí i s'ha activitat tot el dispositiu, que lidera Bombers.

A la zona hi ha els helicòpters de Bombers i Mossos, així com unitats canines, Grae de muntanya i submarinistes, i la Unitat Muntanya dels Mossos i diverses patrulles. A banda, hi ha excursionistes de la zona que també estan ajudant a fer el rastreig.

El que ha transcendit és que la dona es trobava fent una excursió per la zona i ja no se n'ha sabut res més des d'ahir.

Havia anat a fer rutes de muntanya per la zona de Sadernes i Sant Grau, a Sales de Lierca. Anava sola, però tenia experiència.

La recerca es fa per una àrea molt boscosa i se la busca a prop de Sadernes, Sales i Sant Grau. Concretament, estan resseguint pistes i corriols, tant per la banda de Bassegoda com la de Talaixà.

Mentre que els GRAE subaquàtics estan revisant gorgs.