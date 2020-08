Dos contagis en grups separats, motiu per tancar una escola

El Departament d'Educació va explicar ahir el protocol a seguir el curs vinent als centres educatius davant possibles casos de covid-19, que preveu que l'aparició de dos contagis en grups separats sigui motiu suficient per tancar el centre. El document estableix els passos a seguir si se sospita d'un possible positiu, que, si es confirma, implicarà fer tests PCR a tot el seu «grup de convivència estable» –és a dir, aquells alumnes fixos que, juntament amb el seu tutor, compartiran classes, i que d'entrada no hauran de dur mascareta ni mantenir distàncies entre ells. Fora d'aquests grups, tothom tindrà l'obligació de dur mascareta i mantenir les distàncies. Això s'aplicarà en espais compartits entre diversos grups com el pati, els passadissos o l'espai del migdia. Però el document obre la porta a recomanar l'ús de mascareta dins els grups estables d'alumnes a partir de 10-12 anys, una edat en què s'està estudiant si el menors poden transmetre el virus en els mateixos nivells que passa en els adults.

El protocol també assigna un CAP de referència a cada centre, així com un infermer a qui podran plantejar dubtes sobre covid-19. Igualment, s'obrirà una bústia als serveis territorials, on els centres podran enviar-hi més consultes. A més, es farà una formació específica als directors dels centres educatius perquè coneguin els detalls del procediment a seguir abans que comenci el curs el 14 de setembre. Per una major coordinació entre els col·lectius implicats, s'ha creat un aplicatiu informàtic anomenat Traçacovid, que facilitarà el seguiment dels casos sospitosos i informarà dels resultats de les proves PCR que es facin a qualsevol membre de la comunitat educativa. Les dades s'actualitzaran dos cops al dia.



El procediment davant la sospita

En cas que un alumne presenti símptomes que puguin associar-se a la covid-19, el centre l'haurà d'aïllar i avisar la família, a qui recomanaran que dugui el menor al seu centre d'atenció primària de referència. Allà és on el personal sanitari, si sospiten de covid-19, li faran una prova PCR en 24 hores. Aleshores els «gestors covid» del servei de vigilància epidemiològica de l'atenció primària s'activaran per demanar als centres educatius les dades d'afiliació dels membres del «grup estable» de la persona sospitosa. Aquest haurà d'estar aïllat fins a tenir els resultats.



D'aïllament de grups al tancament

Si el resultat de la prova confirma que és un cas positiu de covid-19, aquest s'haurà d'aïllar 14 dies. El seu grup estable també s'haurà de sotmetre a una prova PCR i, independentment del resultat, hauran d'estar 14 dies en aïllament preventiu per si els surten símptomes. El protocol també s'aplica a professors i personal d'administració i serveis. Si el positiu té germans escolaritzats, també s'hauran d'aïllar per formar part del mateix nucli familiar.

El document, elaborat conjuntament entre els departaments d'Educació i de Sanitat, té en compte la possibilitat de posar en quarantena de 14 dies tot un bloc o edifici, si concentra dos positius de dos grups estables diferents. I també preveu la possibilitat de tancar un centre educatiu durant 14 dies en cas que apareguin dos o més positius en grups estables que es trobin dispersos en més d'un edifici o part del centre, si així ho decideix l'autoritat sanitària. En aquests casos, es prioritzaria el seguiment de les classes de forma telemàtica.



Quan no s'ha de dur el fill a escola?

Si a un menor li apareixen símptomes a casa, el protocol estableix que no ha d'anar al centre educatiu. Els símptomes inclouen febre de més de 37,5 graus, tos, mal de coll, congestió, mal de panxa, diarrees i vòmits, mal de cap persistent, malestar o dolor muscular. Els més grans de catorze anys també poden presentar pèrdua de gust i olfacte, i calfreds. Les famílies hauran d'informar el centre educatiu i dur el fill o filla al seu CAP de referència.