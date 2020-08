Seixanta policies nacionals a Girona van sense armilles antibales ni guants

El Sindicat Unificat de la Policia (SUP) denuncia la falta d'elements de seguretat per als nous agents que acaben d'incorporar-se aquest estiu a la plantilla de la Policia Nacional desplegada a la província de Girona. Concretament, el sindicat assegura que cap de la seixantena de nous efectius disposa d'armilles antibales ni tampoc de guants antitalls.

Acusa la Direcció General de la Policia (DGP) i al Ministeri de l'Interior de no preocupar-se per la seguretat dels seus agents. Concretament, el secretari General Provincial del SUP a Girona els acusa «d'importar-los poc o més aviat gens» la seguretat, quan hauria de «ser sempre un objectiu prioritari a la policia».

Jesús Prada destaca en un escrit de denúncia dels fets a què ha tingut accés Diari de Girona que el seu sindicat ha cursat denúncies contra el Ministeri de l'Interior davant del jutjats per incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

Per al SUP és «gravíssim» que els policies no tinguin a disposició les armilles antibala un cop juren el càrrec. També qualifica de «tercermundista» que els nous efectius no comptin amb els guants antitall. Aquests policies van arribar a Girona el 30 de juliol i cobreixen diverses places en les comissaries i punts frontereres de la demarcació.

El secretari General Provincial del SUP a Girona, però, explica que la falta d'armilles antibales malgrat estar en alerta terrorista permanent no és només una cosa dels efectius que acaben d'arribar sinó que, segons el seu recompte, hi ha un centenar d'agents destinats a Girona que tampoc la tenen i fa més temps que hi treballen.

Aquest recorda que per Reial Decret -2/2006 de 16 de gener-, és «l'Administració que ha de proporcionar als funcionaris del Cos Nacional de Policia els equips de protecció individual adequats per desenvolupar l'exercici de les seves funcions». Davant d'aquesta situació, diu que molts dels funcionaris de policia el que acaben fent és pagar-se la seva pròpia armilla a causa del retard de la DGP. Una peça de roba però que no és barata. Gràcies a això, diu el sindicat, hi ha agents que han pogut salvar la seva vida.



Compartir les armilles

Jesús Prada descriu una situació que d'entrada pot semblar una mica surrealista. Assegura que està passant en diversos punts d'Espanya i també a Girona, on hi ha policies que han canviat de destinació pel fet que sigui i que en aquest moment han hagut «d'entregar les armilles antibales utilitzades, quan han de ser assignades de caràcter individual».

També relata una situació que pot semblar estranya però que es dona. Algunes plantilles compten amb armilles de caràcter col·lectiu, és a dir, que les reutilitzen entre els seus efectius. Pel secretari General Provincial del SUP a Girona això significa que «aquesta mateixa armilla utilitzada i suada passa a un altre funcionari que entra al servei i així successivament». Titlla aquesta pràctica de «totalment antihigiènica».

De mancances de material, el representant del SUP a Girona també destaca que en punts on l'hivern és cru (Puigcerdà, Portbou, Camprodon o la Jonquera) tampoc compten amb la roba més adequada com ara botes goretex, roba interior tèrmica, entre d'altres. Finalment, també destaca que tenen vehicles molts obsolets, amb molts quilòmetres.