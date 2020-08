Les autoescoles se senten «estafades» amb els tests a l'agost i demanen externalitzar-los

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha habilitat el mes d'agost per fer exàmens del permís de conduir, tant teòrics com pràctics, arran de la crisi del coronavirus, que va fer aturar durant un temps les avaluacions. Això s'ha traduït però, segons el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala, en una «estafa». Concretament, assegura que des del sector se senten «enganyats, estafats i molt emprenyats».

El motiu que el porta a aquestes qualificacions, ressalta Sala, és que s'han trobat «amb la meitat de plantilla que treballa i la resta, de vacances». Per tant, de la dotzena d'examinadors que hi ha a la plantilla, es troben que n'hi ha entre «quatre o cinc examinant». Ja que alhora hi ha un dels examinadors que «fa la teòrica i un altre està a la prefectura», on realitza temes administratius. A banda, des d'avui, lamenta, s'han quedat amb un efectiu menys: l'examinador itinerant que tenien des de fa uns mesos a Girona.

Amb aquesta situació, la perspectiva per al que queda de mes d'agost és pessimista. El president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona creu que es trobaran amb la mateixa situació «o pitjor» perquè augura que no tindran cap examinador itinerant.

Arran de la crisi sanitària, la situació s'ha complicat, però abans, diu Joan Sala, s'estaven fent els exàmens normalment i sense els problemes d'anys enrere, quan hi havia hagut vagues i acumulació de testos per fer. Una situació amb la qual es troben també ara és que es realitzen molt pocs exàmens de circulació de camions i motos. El motiu és que cada examen té una durada de 35 i 30 minuts, respectivament, i això permet fer-ne menys, diu el representant de les autoescoles.

Una casuística que tem que amb l'estiu s'agreugi, ja que hi ha molts col·lectius pendents d'aquests exàmens com ara futurs policies o bombers, que necessiten fer les proves de motos i camions, respectivament, per poder opositar.



Externalitzar el servei

Davant d'aquesta situació de pocs exàmens i falta d'examinadors aquest mes d'agost, el president de les autoescoles gironines demana externalitzar el servei. Assegura que des de l'associació catalana han defensat sempre que la «Generalitat es faci càrrec dels exàmens, perquè des de Madrid no poden controlar-ho». Per aquest motiu proposa que s'externalizin els exàmens del permís de conduir com s'ha fet amb empreses que fan la ITV o les dels centres de recuperació de punts, que en aquest últim cas, exerceixen moltes autoescoles acreditades.



Asextra carrega les autoescoles

L'Associació d'Examinadors de Trànsit (Asextra) carrega en un comunicat de forma molt dura contra les autoescoles. D'entrada assegura que el sector no s'ha vist afectat pels efectes de la pandèmia com altres sectors productius. S'haurien de «considerar afortunades, ja que van reprendre la seva activitat el dia 25 de maig, amb les degudes mesures sanitàries i amb els inevitables protocols de prevenció de riscos, però sense deixar de funcionar en cap moment des d'aquest dia», ressalta l'entitat.

Critica també que les autoescoles es queixen «en molts casos, massa, quan estan desenvolupant la seva activitat sense regulació horària i amb jornades maratonianes que excedeixen els límits tant contractuals com els regulats en conveni» i també assegura que això repercuteix «directament en els alumnes (...) que no només tenen dret a ser examinats, sinó també, i principalment, a una formació de qualitat». Finalment, sobre l'externalització, s'hi oposen frontalment «en pro de l'interès públic, en benefici del ciutadà i en nom d'una millor seguretat vial».Vial.