Comencen els cribratges massius a Barcelona amb cues a Torre Baró

Els cribratges massius per detectar casos asimptomàtics de covid-19 i reprimir els rebrots, que des de fa uns dies s'estan practicant en diverses localitats catalanes, s'han traslladat al barri barceloní de Torre Baró. Ahir la jornada va arrencar amb llargues cues. En total, es preveu realitzar un mínim de 800 tests al llarg del cap de setmana, una xifra que, si s'aconsegueix, suposaria una tercera part dels residents del barri, que forma part del districte de Nou Barris i on la taxa de contagis supera els 500 casos per cada 100.000 habitants, molt per sobre de la mitjana barcelonina de 174.

Durant el dia d'ahir es van realitzar un total de 485 proves PCR, enfocades especialment a la població que no té símptomes i que, de manera voluntària i presentant la identificació, pot demanar fer-se la prova, disponible al casal del barri i sense límit d'edat.

Ahir al punt de trobada també hi van ser presents el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, i la tinent d'alcalde de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de Barcelona, Laura Pérez, que van fer una «valoració positiva» després de les primeres hores en funcionament. «És realment un èxit l'afluència de gent», va destacar Argimon, qui va alertar de la importància de detectar els casos asimptomàtics perquè són els que tenen «més capacitat per transmetre» la malaltia. I encara que no hi ha límit d'edat, va recordar que actualment la mitjana de la majoria de nous contagis se situa al voltant dels 37 anys, una xifra «molt diferent a la primera onada».



Extensió a més barris

Després d'aquesta campanya, entre dilluns i dimecres de la setmana que ve, la Generalitat i el consistori traslladaran els cribratges al barri del Besòs, un altre dels més afectats per la pandèmia i on, igual que a Nou Barris, l'administració oferirà acompanyament i informació sobre ajudes a la població infectada que tingui dificultats per confinar-se.