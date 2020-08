Un brot a una empresa de Girona afecta 13 empleats

Un nou brot de covid-19 detectat en una empresa de Girona afecta, de moment, 13 treballadors. Fonts de Salut confirmen que, després d'haver realitzat proves PCR a tots els treballadors de la companyia, que té entre una trentena i una quarantena d'empleats en total, han diagnosticat 13 positius. Tot i això, apunten que 12 dels afectats són asimptomàtics, mentre que tan sols un mostra símptomes. Per tant, de moment no hi ha cap persona ingressada o en estat greu derivada d'aquest nou brot. Salut començarà el seguiment per rastrejar possibles contactes afectats entre les persones més properes als infectats. Per tant, el nombre de casos positius pot anar creixent en els propers dies. Fonts externes apunten que podria tractar-se d'una empresa del sector carni.

PCR negatives al casal de Verges

D'altra banda, els monitors i alumnes del casal d'estiu de Verges que van estar en contacte amb un cas de covid han donat negatiu en la prova PCR que els van fer dijous de la setmana passada. Els responsables de l'activitat van suspendre tot el casal de forma preventiva des del divendres i ara l'Ajuntament ha anunciat que a partir d'avui es reprendrà per a tots aquells infants dels cursos de P3 fins a 3r de primària a l'escola del municipi. El grup de grans, d'entre 10 i 12 anys, seguirà en aïllament preventiu. De cara a la setmana vinent es preveu recuperar l'activitat al pavelló per al grup de joves d'entre 10 i 12 anys. De tota manera, el casal mantindrà els grups aïllats entre ells per evitar situacions de contacte.

Primer dia d'activitat a Figueres

Figueres va deixar ahir enrere les restriccions per contenir la pandèmia, que s'han allargat gairebé durant un mes. L'alcaldessa, Agnès Lladó, admet que han estat «setmanes molt dures» i ha agraït «l'esforç» de la ciutadania per permetre que la situació donés un tomb «de manera molt ràpida». El retorn a la situació que hi havia abans de finals de juliol, quan es van aplicar les restriccions a la ciutat i Vilafant, es farà de manera progressiva. Agnès Lladó subratlla que tot allò que s'obri s'acompanyarà «d'un pla de protecció i seguretat» i afirma que Figueres «és una ciutat segura». Davant la incertesa del sector del comerç, que assegura que han perdut entre un 50 i un 80% de calaix i que hi ha botigues que abaixaran la persiana, Lladó garanteix que la Generalitat donarà ajudes específiques, tal com li ha assegurat la consellera d'Empresa per telèfon.

