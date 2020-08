El Banc de Sang organitza set jornades de donació al Ripollès

El Banc de Sang i de Teixits està realitzant durant aquest mes d'agost fins a set campanyes extraordinàries de donació de sang a la comarca del Ripollès, ja que a l'estiu són els mesos en què baixen considerablement les reserves. Les properes donacions seran demà, 20 d'agost, a Pardines (a l'ajuntament, de cinc de la tarda a dos quarts de nou del vespre), divendres, dia 21, a Vallfogona (també a l'ajuntament, però en aquest cas de sis de la tarda a nou del vespre) i el dissabte, dia 22, a Ribes de Freser. En aquesta darrera ocasió, la cita serà al Teatre-Casa de Cultura de les quatre de la tarda a les vuit del vespre.

El Banc de Sang calcula que, fins a finals d'agost, els hospitals catalans necessitaran 35.000 donacions per poder atendre tots els malalts i accidentats. Tot i això, tenen comprovat que per vacances les donacions solen decaure un 30% a causa del canvi d'hàbits. És per això que porten a terme campanyes extraordinàries.