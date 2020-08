Carla X: «Hauria d'haver estat confinada i d'altres ho han pagat; estic fatal»

La jove manresana Carla X (nom figurat), de 21 anys, s'havia relacionat amb una persona que va donar positiu en covid. Va anar al CAP i va insistir a fer-se la prova. Li van dir que es quedés a casa mentre esperava el resultat. No ho va fer. Va quedar amb un grup d'amics i hi va sortir a sopar. Va resultar positiva i, a tot el seu entorn, 17 persones han tingut un bon ensurt i s'han hagut de fer la prova. Afortunadament, tots han estat negatius. Accepta explicar-ho a Regió7 molt penedida i per tal que el seu cas serveixi d'exemple.

Com estàs ara mateix?

Ara mateix estic perfectament. Soc pràcticament asimptomàtica. Sí que un dia vaig tenir febre causada en teoria per la covid però, més enllà d'això, res més. Ara he d'estar 15 dies des del dia de la prova confinada a casa sense seguir cap tractament i esperar que em donin instruccions per si m'he de fer una altra PCR.

Quanta gent s'ha fet la prova que hagi tingut relació amb tu?

Disset persones.

Com et sents després de viure aquesta situació?

La veritat és que estic fatal. És un sentiment de culpa perquè jo hauria d'haver estat confinada mentre esperava el resultat de la prova i d'altres ho han pagat. Per sort tothom ha sortit negatiu però una amiga meva va tenir una pneumònia i ens pensàvem que era coronavirus. Finalment no ho és, però encara em sento molt malament. Si hagués fet bé les coses podria haver evitat l'ensurt i la prova a disset persones. És una cadena que no s'acaba.

Quina importància donaves a les mesures de seguretat abans de donar positiu i després?

Abans mantenia les mesures a la feina o quan anava a comprar. L'error era que quan quedava amb els amics, anava a sopar o a prendre alguna cosa, no manteníem les distàncies ni portàvem la mascareta. Ara per a mi això s'ha acabat, i suposo que per a la gent que li ha tocat passar per això, també.

Què has après d'aquesta experiència?

He après que ens hem de conscienciar molt més, que això no és una broma. I sobretot que això de no seguir les mesures s'ha acabat perquè realment hi ha gent que està morint pel virus. Moltes persones no hi donem importància perquè som asimptomàtiques i realment no ho estem vivint, però no pensem que pot afectar molta gent que ens importa.

Com vas viure els moments d'incertesa quan no sabies si eres positiva?

Quan vaig saber que havia estat en contacte amb un positiu vaig anar al CAP a demanar la prova i al principi m'ho van negar. Vaig haver d'inventar-me símptomes perquè me la fessin.