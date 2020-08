Dos detinguts pels robatoris a un taller d'imatges religioses d'Olot

Els lladres van aprofitar les estructures inacabades d'una obra per entrar dins del taller de sants.

La Policia Municipal d'Olot ha detingut dos homes relacionats amb dos robatoris al taller d'imatgeria religiosa Art Cristià. Els detinguts són un home de 44 anys veí d'Olot amb nombrosos antecedents i un jove de 27 anys també veí d'Olot. La primera detenció de l'home de 44 anys va tenir lloc el dimarts, dia 25 d'agost, i la segona, la del de 27 anys, el dijous, dia 27 d'agost. Aquest últim està relacionat amb l'últim dels robatoris.

El primer robatori va tenir lloc la matinada del dimecres, dia 19 d'agost. L'endemà els policies van tenir constància de la possible sostracció de diverses peces originals del taller Art Cristià d'Olot. El taller es trobava realitzant obres de reforma del seu magatzem, on acostumaven a guardar imatges de valor. A més, la major part dels artesans i els administratius estaven de vacances.

La matinada del 25 d'agost, els lladres varen tornar a entrar. Aquesta vegada, van aprofitar unes obres que hi ha a la carretera de Santa Pau. Van travessar un encofrat de ciment i van poder accedir a les finestres de la part de darrere del taller.

Un cop dins, van fer algunes destrosses i després, es van endur imatges de sants i algun objecte de valor. Van transportar el material a peu fins a un immoble del carrer Fontanella.

Hi ha testimonis de gent que assegura haver vist com uns desconeguts duien un sant tapat amb capses de cartró dins d'un carro de supermercat. Una de les capses va caure i van poder veure el sant dins del carro.

Un cop fet el trajecte, els lladres van accedir a un habitatge del carrer Fontanella per una finestra. El feien servir de magatzem dels sants i els objectes de valor que havien robat fins que hi trobaven sortida.

El taller de Sants l'Art Cristià està situat al costat del Museu dels Sants i, de fet, les visites al museu contemplen l'observació del treball dels artesans. Per això, en un primer moment va córrer per les xarxes socials que el robatori havia estat al Museu dels Sants.

La Policia Municipal d'Olot va detenir un home per un robatori amb força en un establiment comercial del carrer Sant Esteve. Els fets van succeir la matinada del dimecres, dia 26 d'agost, quan els agents van rebre l'avís d'una veïna. Ràpidament, els policies van desplaçar-se al lloc dels fets i van localitzar i identificar dues persones que es trobaven prop del comerç.

Tot seguit, van comprovar que una altra persona encara es trobava a l'interior de l'establiment. Amb el suport d'una patrulla de Mossos d'Esquadra, els agents van aconseguir aixecar la porta d'accés i van detenir el lladre, in fraganti, a l'interior del comerç.



Autolesions

El detingut es va colpejar de forma voluntària amb l'interior del vehicle policial mentre era traslladat a la comissaria. Per aquest motiu, va ser traslladat a l'Hospital Comarcal d'Olot i la Garrotxa on, un cop realitzada la revisió mèdica, va quedar detingut a les dependències policials dels Mossos d'Esquadra; els quals continuen amb la investigació del cas per aclarir la participació de més persones en el fet.

Es tracta de la segona detenció d'un lladre mentre robava en un establiment comercial d'Olot. El 5 d'agost van detenir un jove mentre trencava el vidre d'un establiment del carrer Josep Ayats.