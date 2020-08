El parc de bombers vell d'Olot serà l'Oficina de Treball

Quasi sis anys després que els bombers marxessin, l'Ajuntament ha confirmat que el parc de bombers vell serà la seu de l'Oficina de Treball de la Generalitat. Ara l'oficina de treball està situada al carrer República Argentina, al costat dels pavellons d'esports.

L'alcalde, Josep Berga, va donar compte de la nova utilitat a l'últim ple a petició de la regidora de la CUP, Adriana Roca. L'alcalde va respondre que el litigi entre la Generalitat i l'Ajuntament per la propietat del parc ha acabat i el jutge va resoldre que el parc és propietat de la Generalitat.

Els terrenys del parc van ser cedits per l'Ajuntament a la Generalitat el 1983. Es tracta d'un conjunt de 700 m2 que està format per oficines, magatzem, garatges i dutxes. Berga va valorar en positiu que el parc de bombers sigui reconvertit en l'Oficina de Treball de la Generalitat, perquè l'edifici actual, segons ell, incompleix la normativa i està deteriorat. Va concretar, entre altres coses, que les escales són molt altes i que no hi ha rampes d'accés per a minusvàlids.

Berga va apuntar que la nova utilitat del parc de bombers ja havia de ser posada en marxa aquest any però la crisi de la covid-19 fa que s'hagi retardat. Va considerar que ara serà complicat que la reconversió del parc de bombers en oficina de treball pugui fer-se el 2020, «perquè estem acabant l'any».