Salut detecta un nou rebrot a Sant Joan de les Abadesses

El Departament de Salut ha detectat un nou rebrot de covid-19 a Sant Joan de les Abadesses i ja són cinc els que hi ha hagut en les dues últimes setmanes. En total hi ha 34 persones que han donat positiu. Es tracta de contagis en entorns familiars. Segons Salut, els rebrots "no estan relacionats" entre sí i s'estan fent les proves i el rastreig per aturar els contagis. Aquest dijous l'Ajuntament ha anunciat la suspensió de la Festa Major davant l'increment de positius. També s'ha avançat el tancament de la piscina municipal.

Segons les dades publicades del Departament de Salut, en les dues últimes setmanes el Ripollès ha passat de risc moderat de rebrot a un risc alt. Des del 17 d'agost fins al 30 d'agost es van fer 439 PCR, de les quals 35 van donar positiu.

