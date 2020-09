L'episodi de pluges deixa 45,8 litres a Mieres, el tercer registre més alt a Catalunya

L'episodi de pluges que va afectar les comarques de Girona entre el diumenge al vespre i fins ahir al matí ha deixat registres destacables a la demarcació. El municipi de Mieres, per exemple, és el punt de la demarcació on es van recollir més litres: 45,8. Això situa aquesta població del Pla de l'Estany en la tercera de Catalunya que va acumular més aigua en aquesta primera tongada de precipitacions. El primer i segon lloc de Catalunya l'ocupen els 63,1 litres registrats al Parc Natural del Garraf i els 58,2 de Viladecans.

El Servei Meteorològic de Catalunya ja va alertar la setmana pasada d'aquesta situació de fortes pluges però es van donar de forma molt desigual a la pro­víncia. Les zones més afectades són sobretot les comarques del ­Ripollès, la Garrotxa i el Pla de l'Es­tany.

Malgrat els registres, els Bombers no van haver de fer gairebé cap servei relacionat amb aquestes tempestes, que sí en canvi van fer molt de mal en altres zones de Catalunya, sobretot a les àrees del Vallès i el Garraf. Entre els serveis més destacats, n'hi hauria un parell a l'Empordà. Un d'aquests, per la caiguda d'un arbre a Figueres, però sense danys.

Les acumulacions de pluja més rellevants, a banda de Mieres, es van donar a Das, on es van recollir 39,9 litres. L'estació de Banyoles-Mata també va acumular molta aigua, 34,5 litres. Un registre gairebé idèntic dels 34,6 litres de Setcases-Ulldeter. Per sota dels 30 graus es van registrar 29,4 litres a Olot; 27,8 litres a Queralbs-Núria o els 27,5 litres a Oix. A la ciutat de Girona, la pluja va ser ben escassa, 3,2 litres en tot l'episodi. Aquestes pluges van fer refrescar a la demarcació i ahir les màximes es van moure entre els 23 i 25 graus en molts punts. Un temps que comença a fer minvar la gent a les platges.

Alerta de cara a dimecres

De cara a les pròximes hores, sembla que avui hi haurà una petita treva, tot i que pot haver-hi algun ruixat esporàdic. El dia que es preveu molt més dur és demà, dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per acumulació de pluja. Està previst que en punts de la demarcació, especialment a les comarques costaneres i al Gironès puguin descarregar més de 20 litres en mitja hora. En aquest cas es preveu que siguin precipitacions amb caràcter de tempesta, és a dir, amb aparell elèctric.