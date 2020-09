Aturen els assaigs de la vacuna que ha d'arribar a Espanya a finals d'any

AstraZeneca ha interromput els assajos de la vacuna contra la covid-19 que ha desenvolupat amb la Universitat d'Oxford per la «malaltia potencialment inexplicable» d'un dels participants. Segons va avançar The New York Times, el voluntari que ha fet aturar la vacuna pateix mielitis transversa. Es tracta d'un trastorn neurològic que es caracteritza perquè els pacients pateixen una inflamació en alguna secció, i en els dos costats, de la medul·la espinal. Aquesta inflamació afecta la informació que els nervis de la medul·la espinal envien a la resta del cos, segons informa la Societat Espanyola de Neurologia.

La farmacèutica, en l'última fase de proves de la vacuna, revisarà les dades de seguretat. En un comunicat, remarca que en grans assajos, es poden desenvolupar malalties per casualitat, però això s'ha de revisar molt curosament. «Estem treballant per agilitzar la revisió de l'esdeveniment per minimitzar qualsevol possible impacte en el calendari de l'assaig», afegeix AstraZeneca, que diu que estan compromesos amb la seguretat dels participants i els més «alts estàndards» en els seus assajos.

Es tracta de la vacuna en la qual més confiaven les autoritats espanyoles, ja que era l'única –de moment– amb la qual la Unió Europea havia signat un contracte en cas d'èxit. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar dilluns que havien arribat a un acord per poder rebre tres milions de dosis d'aquesta vacuna al desembre, sempre que aquesta fos efectiva. També el secretari de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, va avançar ahir que comptaven amb unes 100.000 dosis per a finals d'any per vacunar les persones «més vulnerables», és a dir, als usuaris de les residències.



Estratègia de vacunació comuna

D'altra banda, el Ministeri de Sanitat va acordar ahir amb les comunitats autònomes un nou paquet de mesures de coordinació entre totes les administracions per reforçar les accions dirigides a fer front a l'epidèmia. Entre aquestes mesures hi ha la posada en marxa d'una estratègia de vacunació comuna contra el coronavirus i la creació d'un registre estatal.

La Declaració d'Actuacions Coordinades presentada ahir, i avançada divendres passat pel ministre, després de la Conferència de Presidents, «respon a la necessitat de reforçar les mesures de control de la covid-19 amb un augment de la vigilància i el control i minimitzar així els riscos per a la salut dels grups vulnerables i de la població en general».

A més, Sanitat i les comunitats autònomes van acordar realitzar tres noves onades de l'estudi nacional de Seroprevalença ENE-COVID, a l'octubre d'aquest any, al febrer i al juny de 2021. En l'altra edició, van assenyalar, «l'estudi ha obtingut un ampli reconeixement de la comunitat científica internacional». «Fins ara, s'ha constatat una immunitat del 5% Ara ampliarem el coneixement de l'evolució de la pandèmia, obtenint una fotografia de la seva evolució», van explicar.