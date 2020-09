Espanya suma 12.183 nous positius i 48 víctimes en un dia

El Ministeri de Sanitat va registrar 12.183 nous positius i 48 morts més per covid-19 a Espanya respecte al total de casos confirmats dijous. Segons l'últim informe, publicat ahir, hi ha hagut 566.326 casos confirmats per proves diagnòstiques des que va començar la pandèmia. Madrid continua encapçalant les noves infeccions i acumula 160.221 positius, 17.793 en els últims set dies. Per darrere de Madrid se situa Catalunya, que registra en total 122.320 casos per proves diagnòstiques, 5.770 els darrers set dies. La comunitat autònoma amb més diagnosticats en l'últim dia és Madrid amb 1.427 positius. La segueixen el País Basc (563), Andalusia (403), Aragó (371), Navarra (302) i Canàries (256) i el País Valencià (253). La resta se situen per sota dels 200 casos i Catalunya, en concret, en registra 198. Quant a les defuncions, Sanitat xifra en 29.747 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 48 més que dijous. Segons l'últim informe, hi ha hagut 241 defuncions en els últims set dies, de les quals 72 a Madrid. A Catalunya n'hi ha hagut vuit. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 139.422 hospitalitzacions. En l'última setmana hi ha hagut a tot l'Estat 2.191 hospitalitzacions –453 a Madrid– i 165 ingressos a les UCIs. De les 2.191 hospitalitzacions en els últims 7 dies, 75 han tingut lloc a Catalunya, on hi ha hagut en el mateix període quatre ingressos a les UCIs. Quant a les UCIs, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut a tot l'Estat 12.727 entrades.



«Ningú ha de donar lliçons»

D'altra banda, ahir a la matinada el president nord-americà, Donald Trump, va posar com a exemple de mala gestió de la crisi del coronavirus al Govern espanyol. Responent a aquesta crítica, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assenyalar que «ningú està en posició de donar lliçons sobre aquest assumpte», i, a més, va opinar que Trump és el «menys» indicat per alliçonar sobre la pandèmia.

«Ningú està en posició de donar lliçons i, amb tot el respecte cap a la nació nord-americana, menys el seu actual president», es va defensar en una entrevista a TVE recollida per Europa Press, on va recordar al mandatari nord-americà que «la letalitat a Espanya des del final de l'estat d'alarma és de les més baixes d'Europa».

«Cal anar amb molta prudència a l'hora de fer comparacions internacionals, cada país té les seves especificitats a l'hora de donar les dades», havia explicat el ministre minuts abans, quan va ser preguntat per aquesta «segona onada» de la pandèmia i la situació a Espanya.

En referència a això, davant l'increment de casos, va explicar que l'objectiu del Govern és «tenir un escenari de control», és a dir, que un augment de contagis «no provocarà un desbordament del sistema assistencial». «De moment, llevat de casos puntuals, això s'està aconseguint», va afegir el ministre de Sanitat, Salvador Illa.

D'altra banda, Illa va defensar la gestió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i les mesures adoptades fins al moment per la Conselleria de Sanitat madrilenya, però no va descartar la possibilitat que, depenent de com evolucioni la pandèmia a la regió, s'hagin de confinar els barris amb més contagis. «Estem davant un escenari inestable, a Espanya i en el conjunt d'Europa, canvia en setmanes», va recordar el ministre de Sanitat.