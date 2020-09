Girona suma 176 positius, la segona xifra més elevada des de finals d'abril

Després que dimarts la Regió Sanitària de Girona registrés una de les pitjors xifres des de l'inici de la pandèmia, amb 181 casos, ahir es va produir una situació similar. Segons dades del Departament de Salut, va sumar un total de 176 positius de coronavirus. D'aquests, 155 s'han detectat a través de la prova PCR, això vol dir que són casos recents, i no pas de setmanes enrere –aquests casos es notifiquen a través d'altres proves com les serològiques. D'aquesta manera, en només una setmana, la regió de Girona ja ha registrat dues xifres molt elevades, fet que no es produïa des de finals d'abril, en plena crisi de la pandèmia.

A més, el risc de rebrot també segueix augmentant dia rere dia. Aquest índex es calcula a través de la velocitat de reproducció mitjana del virus i el nombre de nous casos detectats els últims tretze dies. Salut actualitza les xifres per setmanes i la més recent és la de l'1 al 7 de setembre, en què el risc de rebrot és de 163, 19, vint-i-dos punts més que la setmana del 25 al 31 d'agost.

Tornant a l'anàlisi dels positius, un 32% dels nous casos diagnosticats per PCR es concentren a les ciutats de Girona i Salt. A Girona –on s'està fent un cribratge massiu per detectar casos asimptomàtics– el risc de rebrot ha augmentat 21 punts i ara és de 264,98 mentre que la setmana del 25 d'agost va ser de 226,61. La taxa de confirmats per PCR és de 119,41 per cada 100.000 habitants. La ciutat suma 1.599 casos confirmats per PCR, 43 més en comparació amb l'última actualització; i 2.113 si es tenen en compte totes les proves. Actualment hi ha tres persones ingressades.

A Salt, el risc de rebrot continua a l'alça i arriba a 904,21 punts. D'aquesta manera, es manté com la ciutat de més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot més elevat de Catalunya i s'allunya de municipis com Sitges i Sant Boi de Llobregat on l'índex se situa per sobre dels 600. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 672 casos –quinze més respecte a l'últim balanç– i 733 amb totes les proves. Una dada destacable del municipi és que en un dia s'han registrat cinc pacients més ingressats per coronavirus i el total és de deu. N'hi ha un a l'UCI.



Un ingrés nou a Blanes

Finalment, a tota la Regió Sanitària de Girona els pacients hospitalitzats també s'incrementen. Ahir se'n van registrar tres de nous, però a l'UCI n'hi havia tres menys. Tenint en compte els hospitals comarcals, a Blanes dijous hi havia set pacients ingressats, un més que dilluns. En tres setmanes, ha passat de no tenir-ne cap a tenir-ne set.