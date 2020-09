El Ripollès ja té un pla comarcal pels drets de la diversitat sexual i de gènere

La consellera comarcal de Serveis a les Persones i alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, va presentar el primer pla comarcal per la diversitat sexual i de gènere a l'últim Consell d'Alcaldes del Ripollès. Costa va detallar que el document preveu accions per als propers tres anys. «Pretén que les administracions locals i comarcals siguin el model de la societat que volem», va explicar. El pla deriva de l'aprovació, el 2014, per part del Parlament, de la Llei per a garantir els drets LGBTI i per acabar amb l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La consellera va posar d'exemples al Ripollès la implantació del Servei d'Atenció Integral (SAI) i la constitució de la taula comarcal LGBTI. Present a l'acte, la directora general d'Igualtat, Mireia Mata, va destacar que presentacions com el pla LGTBI representen la culminació de cinquanta anys de lluita.