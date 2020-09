Troben un home mort amb una ferida de bala a l'esquena a Calonge

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que va ser trobat ahir sense vida en un camí forestal de Calonge. Segons va explicar la policia catalana en un comunicat, els Mossos van rebre l'avís cap a les vuit del matí, quan van ser alertats de la troballa d'un cos sense vida en un camí forestal de Calonge amb signes de violència.

Fonts pròximes al cas van explicar que l'home tenia entre 35 i 40 anys i va morir a causa d'un tret a l'esquena. Els Mossos avancen, però, que fins que no es faci l'autòpsia i s'aixequi el secret de sumari de la investigació no es podrà confirmar la causa de la mort. La zona on es va trobar el cos sense vida de la víctima és davant del número 71 de l'avinguda de la Manxa de la urbanització Mas Pere de Calonge. Al lloc dels fets s'hi van trobar restes de sang a tocar d'un cotxe que la policia ja va fer retirar al llarg del matí.

L'home va aparèixer estirat amb una ferida de bala a l'esquena just davant de l'entrada d'un camí forestal que connecta amb un altre carrer asfaltat de la urbanització Mas Pere. Es tracta d'un conjunt residencial a deu minuts del nucli de Calonge. Concretament, el cos de l'home estava al principi de la pista, a tocar de l'asfalt on hi havia aparcat un cotxe de la marca BMW de color blanc i amb matrícula espanyola, que els Mossos ja van ordenar retirar per la grua municipal, després d'haver estat investigant la zona i el vehicle durant més de quatre hores.

I és que precisament va ser pels volts de les vuit del matí quan dos caçadors van alertar la Policia Local que hi havia el cos d'un home d'entre 35 i 40 anys estirat a terra i que no responia. Llavors va ser la policia qui va comunicar els fets als Mossos i aquests es van desplaçar fins al punt indicat. Segons van explicar diversos veïns de la zona, cap a les tres de la matinada es va sentir un tret després d'una discussió.

Un cop van arribar els agents, es van trobar l'home estirat i van trucar als serveis funeraris que cap a quarts de dotze es van emportar el cadàver. La policia va estar investigant i buscant indicis pels voltants.

En total s'hi van acostar una quinzena d'agents entre Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) i de Seguretat Ciutadana. Els agents de la Regió Policial de Girona també van comptar amb el suport de diverses patrulles de la Policia Local de Calonge.

Entre els llocs on van intentar trobar pistes dels fets hi ha el pati exterior de la casa que està situada just davant de la pista on van trobar l'home mort i el cotxe de color blanc. Es tracta de l'habitatge d'una parella gran que actualment no es troba a Calonge, i per tant, està tancada.

Els Mossos també van buscar indicis en un solar amb herbes altes que és proper a la zona. La causa està actualment sota secret de sumari.