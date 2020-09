Salut treurà la vacunació de la grip dels centres d'atenció primària

Encara no hi ha data oficial, però la campanya de la grip d'aquest any s'iniciarà al voltant del dia 15 d'octubre, previsiblement la setmana del 15 al 19. No obstant això, la d'aquest any serà atípica perquè tindrà lloc al mig de la pandèmia de covid-19 i estarà marcada per la incertesa que hi ha al voltant del comportament del coronavirus. Per això la vacunació de la grip aquest any tindrà lloc, per primera vegada, fora dels centres d'atenció primària (CAPs), en equipaments municipals com casals d'avis (tancats tots ells amb motiu de l'epidèmia) o centres cívics. L'objectiu, asseguren fonts de la Conselleria de Salut, és «separar bé els dos circuits» (això és, el covid del no covid) i «buscar espais alternatius».

Els CAPs estan realitzant, en aquesta segona onada de la pandèmia, una intensa tasca de rastreig del virus. Molts tenen problemes d'espai i l'objectiu és evitar acumulacions de gent. A Barcelona, per exemple, l'Ajuntament està treballant amb el Consorci Sanitari de Barcelona (que pertany a la Generalitat en un 60% i a l'Ajuntament en un 40%) per «abordar les necessitats dels diferents CAPs» i veure quins «equipaments municipals» els poden oferir.

«Aquest any hi ha limitacions d'espai. Estem començant a treballar la campanya de la grip i ens reunirem la setmana que ve per veure quins equipaments s'ofereixen», va assenyalar la regidora de Salut del consistori, Gemma Tarafa. Barcelona encara no té una llista preparada de quins són els equipaments que cedirà als CAPs. «Estem mirant districte a districte. També estem veient com arribar als racons als quals habitualment no arribem», va afegir Tarafa.

No obstant això, alguns centres de salut d'altres municipis ja tenen l'organització de la campanya de la grip més avançada. Per exemple, el CAP Sant Andreu de la Barca. «A nosaltres ens han cedit un casal que ens ha donat l'Ajuntament i que condicionarem la base de la normativa de ventilació i higiene, amb les entrades i sortides ben marcades. El gruix de la vacunació el farem allà», va explicar Laura Marín, infermera d'aquest centre de salut.



«Zones vermelles»

Marín va recordar que la vacuna de la grip va dirigida a la «població vulnerable» (persones de més de 65 anys, personal sanitari i qualsevol altra persona amb condicions de risc) i que, atès que els centres d'atenció primària són ara per ara «zones vermelles», la finalitat és «que la gent hi vagi el menys possible».