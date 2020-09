El Col·legi de Metges de Girona dona suport a la vaga dels metges residents

La junta de govern del Col·legi de Metges de Girona va enviar ahir un comunicat de suport a les reivindicacions dels metges joves «contra la precarietat laboral que estan patint» i van demanar unes condicions de treball «justes i dignes». Segons va explicar al comunicat, més enllà del dret de vaga «que ha d'estar garantit en tots els àmbits, els metges i metgesses, fidels al professionalisme mèdic, també hem de vetllar perquè aquest, i qualsevol conflicte, afecti el menys possible el dret dels ciutadans a l'assistència i a la protecció sanitària», van afirmar. És per això que demanen a Salut i el col·lectiu de metges que «intensifiquin el diàleg» per tal d'arribar a un acord «com més aviat millor». Avui els residents es concentren davant de la seu de la Generalitat de Girona, a les cinc de la tarda.