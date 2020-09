L'Ajuntament banyolí anul·la les atraccions de fires per Sant Martirià

L'Ajuntament de Banyoles ha decidit suspendre les atraccions de fires per Sant Martirià. La decisió s'ha pres després de constatar el poc interès per part dels firaires per ser a Banyoles durant els dies de la festa major i per la dificultat de poder garantir el compliment de les mesures de prevenció i seguretat enfront a la covid-19. Des de l'Àrea de Promoció Econòmica s'estava en converses amb el Gremi de Firaires de Girona per tal de trobar la millor opció per poder organitzar les fires amb totes les mesures de seguretat preventiva garantides. De les converses, però, menys de la meitat dels firaires que habitualment paren a Banyoles havien confirmat el seu interès per aquest any. Una part important d'aquestes ofertes no eren d'atraccions, sinó de parades d'alimentació o establiments de restauració.