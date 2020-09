Onze residents del sociosanitari de Puigcerdà, traslladats a l'edifici de l'antic hospital per fer la quarantena

Un total d'onze usuaris de la residència sociosanitària de Puigcerdà, que no tenen la covid-19, es troben a l'antic hospital de la capital cerdana per fer la quarantena. El trasllat es va dur a terme aquest dilluns, amb l'objectiu de poder seguir les mesures d'aïllament pertinents i tenint en compte que han d'estar en habitacions individuals. De fet, el brot detectat a l'equipament ha afectat a divuit persones. Mentre, uns 150 treballadors d'aquest centre i un altre de Bellver de Cerdanya, tots dos gestionats per la Fundació Hospital de Puigcerdà, tornen a fer-se aquest dijous les proves PCR en el marc del seguiment quinzenal que es duu a terme a les residències.

Els onze residents del sociosanitari es troben des de dilluns a la segona planta de l'antic hospital de la plaça de Santa Maria de Puigcerdà, que es va habilitar durant la primera onada de la pandèmia i que té una capacitat de 26 llits. Aquesta mesura complementa la sectorització de diverses zones de la residència que s'ha fet per tal de poder aplicar les mesures d'aïllament pertinents.

D'altra banda, uns 150 treballadors de les residències de Puigcerdà i Bellver de Cerdanya se sotmeten aquest dijous a un nou cribratge, dut a terme en el marc del seguiment que es fa cada quinze dies en aquests equipaments. La realització d'aquestes proves se suma a les dutes a terme aquest dimecres a un centenar d'alumnes de diversos centres educatius de Puigcerdà que estaven en aïllament.

L'alcalde i president de la Fundació Hospital de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que els cribratges són una eina efectiva per detectar casos asimptomàtics, "malgrat disparin les estadístiques". A més, ha dit que es contempla la possibilitat de fer-ne més de tipus comunitari, després que en el dut a terme els dies 9 i 15 de setembre a diferents segments de població afloressin 61 positius en les gairebé 1.200 proves fetes.

