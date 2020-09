Contractar docents sense màster si no queden interins

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, va anunciar ahir que el Govern espanyol permetrà de manera «excepcional» contractar professors sense el màster de formació didàctica però que «compleixin els requisits» com a «reforç» al professorat. Celaá va explicar que aquesta possibilitat, que serà «conjuntural» mentre duri «el curs de la pandèmia», només serà possible en aquelles autonomies on s'esgotin les llistes d'interins i d'aspirants. La «flexibilització» dels requisits també es podria estendre a l'antic CAP. D'altra banda, Educació també preveu aprovar una ordre ministerial per «adaptar» les proves d'accés a la universitat, les PAU, seguint «un model similar al del curs passat» així com els currículums i les programacions didàctiques.



L'«última opció» per a Educació

El Departament d'Educació només contractarà professors sense el màster de formació didàctica com a última opció i sempre que estiguin matriculats al màster, segons van indicar fonts de la conselleria. Educació va valorar així l'anunci fet per la ministra d'Educació, Isabel Celaá. Per a Educació es tracta d'una mesura «extrema» que farà servir si no hi ha més opcions.

D'altra banda, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, i la de Salut, Alba Vergés, van tornar a demanar al Govern espanyol una solució per facilitar la conciliació de les famílies amb infants confinats. Tot plegat, ho van manifestar després de la reunió del ple del Consell Interterritorial de Salut, celebrat conjuntament amb la Conferència Sectorial d'Educació. Segons fonts de les dues conselleries catalanes, la trobada va servir per repassar l'inici del curs escolar, les mesures preses a tots els territoris i el funcionament dels protocols. Durant les seves intervencions, els consellers van reiterar la petició de trobar una solució al problema de conciliació, petició que «no ha obtingut resposta per part dels ministres».