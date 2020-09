Alerten que no s'estan respectant els grups estables en una llar d'infants

Famílies de la llar d'infants El Tabalet, de Santa Coloma de Farners (la Selva) denuncien que al centre no s'han respectat els grups estables d'alumnes per falta de personal. La manca d'educadores hauria obligat el centre a organitzar-se de forma que algunes d'elles haguessin d'anar a vigilar puntualment altres grups que no eren els seus, especialment al migdia, segons explicaven tant Cristina Mejías, una de les mares afectades, com Alba Roca, presidenta de l'AMPA. Després que una nena resultés positiva, es va haver de confinar un grup estable i fer-li proves PCR, però també a una de les educadores d'un altre grup que hi havia estat en contacte. En donar també positiu, va obligar a aïllar un altre grup i fer-los més tests. Ara, de 7 grups, 3 estan confnats.

Mejías ho va saber després d'indagar el motiu pel qual ahir havien convocat el grup del seu fill per fer un cribratge. Això la va dur a publicar un comunicat amb altres mares. Allà hi fan constar que «la directora del centre ha demanat a l'Ajuntament vàries vegades personal», sense resultats, i per això el centre s'hauria vist obligat a presentar un pla d'obertura amb aquestes rotacions, que el consistori va aprovar. Mejías critica que «ens van dir que hi havia un grup bombolla que no és real». Diversos pares han presentat instàncies al consistori. En paral·lel, des de l'AMPA, Roca afirma que «no estàvem al cas que hi havia una manca tan gran de personal, no fins aquest punt», i defensa que des del centre estan fent una feina «magnífica» dins el que poden. La regidora d'Educació, Carme Dilmé, coincideix que cal «més personal i hem d'estar preparats per quan tots aquests nens tornin», però lamenta que com a regidora «arriba fins on arriba» i que , tot i dur temps avisant, «jo no tinc potestat per signar a qui contracto». Afegeix que dimarts es van incorporar «in extremis» a dues educadores de reforç, però no és suficient. Ahir Dilmé va «disculpar-se en nom de l'Ajuntament» a les famílies durant el cribratge fet a un grup.

L'alcaldessa, Susagna Riera, afirma que s'ha licitat el servei de monitoratge de menjador que reforçarà la franja amb 3 monitores a l'octubre. També explica que tenen contractat «el personal que per ràtios ens correspon» i material de protecció i que n'ha parlat amb «inspecció d'educació». Diu que no poden contractar més personal fix, ja que com a administració «han de justificar molt bé els contractes».

Les últimes dades

Els centres educatius gironins registraven ahir 91 grups aïllats en 67 escoles. A l'aplicatiu «Traçacovid» habilitat pel Departament d'Educació s'hi incloïen nous centres afectats, com La Salle (Palamós), l'institut Jaume Vicens Vives (Girona), l'institut Montilivi (Girona), la llar d'infants El Lledoner (Salt), l'escola Malagrida (Olot) i l'escola Quatre Vents (Blanes).

A Catalunya hi ha 789 grups confinats (95 més que el passat dijous). Un quart centre ha hagut de tancar, la Llar d'infants La Florida, a l'Hospitalet de Llobregat. Dins la comunitat educativa hi ha 1.504 persones positives (179 més que el dia anterior) -1.314 alumnes, 181 docents i personal administratiu, i 9 persones externes. Hi ha 16.408 aïllats (2.829 més): 15.114 són alumnes, 1.127 professorat i PAS, i 167 externs.