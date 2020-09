Les alcaldies d'ERC al Baix Empordà fan balanç positiu de la temporada turística

Les alcaldies d'ERC del Baix Empordà han fet un balanç «positiu» de com ha finalitzat la temporada turística a la comarca malgrat la pandèmia de la covid-19. Segons dades facilitades pel grup Costa Brava Centre l'ocupació ha rondat el 78% de mitjana els mesos de juliol i agost. Durant una jornada de treball organitzada per la Federació Comarcal d'Esquerra a Palamós, els representants han explicat que el sector s'ha adaptat a les mesures de seguretat. El treball en paral·lel ha permès generar una imatge com a destinació neta i segura.