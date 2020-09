Els Bombers reben 17 avisos per vent a les comarques gironines, la majoria per la caiguda d'arbres i branques

Els Bombers de la Generalitat han rebut entre les set i les deu hores del matí d'aquest diumenge un total de 17 avisos per incidències ocasionades pel vent a les comarques gironines, la majoria caiguda de branques i arbres.

Protecció Civil de Catalunya té activat, en fase de prealerta, el pla Vencat, davant la previsió que el vent encara bufi amb força en alguns punts.

El servei meteorològic Meteocat preveu que el fort vent afectarà avui la comarca de l'Alt Empordà i la tarragonina del Baix Camp.

Les últimes hores, segons els sensors de Meteocat, la ratxa de vent més forta registrada a Catalunya s'ha donat a Portbou (Alt Empordà), on ha arribat als 121,3 quilòmetres per hora. A la localitat del Perelló s'han detectat ratxes de 97,9 quilòmetres per hora.

Meteocat preveu també que durant aquest diumenge hi hagi mar grossa, amb onades de 2,5 metres, al nord de la costa de Girona.

Els núvols aniran en augment des del migdia, de nord a sud, i demà quedaran restes al nord i nord-est, per anar desapareixent al llarg de dilluns, jornada en què pujaran les temperatures.

