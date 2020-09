Illa: «Hem conversat amb Madrid i els hem emplaçat a revisar les mesures»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar ahir que el Govern va tornar a mantenir converses amb la Comunitat de Madrid, després de l'enfrontament entre les dues administracions, i va emplaçar-lo a «revisar les mesures anunciades» per contenir la covid-19 a la regió. «Hem mantingut comunicacions amb la Comunitat de Madrid. Des de la màxima lleialtat institucional, els hem emplaçat a revisar les mesures anunciades i a seguir les recomanacions dels científics i sanitaris», va escriure en el seu compte de Twitter.

Precisament, el ministre ja va demanar dissabte que la capital espanyola revisés les seves mesures després de l'agreujament de la pandèmia. «Cal veure les dades quan dic que la salut dels ciutadans està en seriós risc, ho dic perquè és així», va avisar. I va recomanar públicament a la Comunitat que apliqués restricció de mobilitat a tota la capital així com a tots els municipis en els quals hi hagi més de 500 casos de covid-19 per cada 100.000 habitants.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va respondre que només acceptaria aquesta mesura, però, si se segueix el mateix criteri a la resta de municipis de tot l'Estat. La Comunitat es va defensar afirmant que el Govern regional ha pres les seves decisions per a afrontar el coronavirus sobre la base de «criteris tècnics», assegurant que ja van aplicar «mesures contundents» que van entrar en vigor aquella mateixa setmana, segons va declarar divendres el viceconseller de Salut Pública i Pla Covid-19, Antonio Zapatero, després d'anunciar les noves mesures. A més, Madrid també va posar com a condició que es facin tests PCR a l'aeroport de Barajas, a l'AVE i Renfe.

Per la seva banda, la vicesecretària de Política Social del PP, Ana Pastor, va demanar al Ministeri de Sanitat «en quin document està recollit el criteri o criteris per a confinar». «Per què 500? Quins tècnics ho signen? Quin rang normatiu té aquest document, si existeix? Quin dia s'ha publicat al BOE?», va publicar a Twitter.

En una línia similar a Illa, la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, va explicar que ahir li van traslladar al vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, que l'executiu regional «es posi al costat de la ciència i dels tècnics de sanitat». La ministra va garantir que el govern espanyol «sempre està disposat a ajudar», però que «la batalla de la covid-19 és epidemiològica, no ideològica».