Banyoles aprova la compra del cèntric edifici de Mobles Tarradas

El ple de l'Ajuntament de Banyoles va aprovar ahir, per majoria absoluta, la compra definitiva de l'edifici de Mobles Tarradas ubicat al centre de la ciutat entre els carrers Jacint Verdaguer i Divina Pastora i que, amb una superfície de 1.683 metres quadrats distribuïts entre baixos i quatre plantes, es destinarà a equipaments municipals i també podrà acollir les seus de diferents entitats de Banyoles. Aquesta compra es pagarà en quatre anys a raó de 225.000 euros anuals a partir d'aquest any i fins al 2023. Amb els 9 vots a favor de l'equip de govern, que representen la majoria al ple, i els vots en contra dels 3 grups de l'oposició, els regidors de Junts per Catalunya van tirar endavant l'adquisició d'aquest immoble. En aquest sentit l'alcalde, Miquel Noguer, va defensar que «ara era una bona oportunitat per adquirir aquest immoble al centre de Banyoles afegint-lo com a bé patrimonial del municipi».

El regidor de Convivència i Progrés, Quim Fernàndez, va argumentar el sentit del seu vot en contra apel·lant que creuen que «ara no és el millor moment per fer aquesta despesa donat que en plena pandèmia i amb la situació econòmica i social que vivim» i que les prioritats «haurien de ser unes altres». La portaveu de Sumem, Jana Soteras, tot i estar en desacord amb la compra, va proposar que aquest espai es destini a les diferents entitats de Banyoles ja que suposen un part important del teixit cultural de la ciutat. Esquerra Republicana-Junts per Banyoles, també es va mostrar contrari a l'adquisició de Mobles Tarradas. El seu portaveu, Jaume Butinyà, va destacar que «no és dolent que l'Ajuntament compri patrimoni, però hi ha d'haver un objectiu clar per fer una inversió d'aquest tipus». Butinyà va explicar que el vot contrari del seu grup responia al fet de que no hi ha projecte de l'ús d'aquest equipament.

El ple també va aprovar la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal pel projecte d'obres i ampliació del Club Natació Banyoles que comportarà la bonificació del 95% de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que aquesta entitat no haurà de pagar a les arques municipals. En l'apartat de mocions es va presentar una proposta de rebuig a la sentència d'inhabilitació de Quim Torra aprovada pels regidors de tots els grups a excepció de Convivència i Progrés que es va abstenir. D'altra banda, el grup municipal d'ERC-Junts per Banyoles va presentar una moció per reprovar l'actuació del govern espanyol en la fugida del rei emèrit que es va aprovar per tots els grups del consistori, a excepció també de Convivència i Progrés que s'hi va abstenir.