L'inici de curs ha «tensionat» la situació a Salt i Girona

Salut ha admès que l'inici de curs ha «tensionat» la situació a Girona i Salt però defensa que les restriccions que s'han aplicat –i que ara s'allargaran– han tingut efecte, perquè sinó la situació seria «molt pitjor». El director territorial del CatSalut, Miquel Carreras, fa una crida a no abaixar la guàrdia i avança que s'estudia fer un cribratge en un institut de Salt on s'han detectat positius per frenar la cadena de contagis. Tot i que Carreras no ha dit el nom del centre, a través de la web d'Educació que recull les dades de positius i grups confinats, dels tres instituts que hi ha a Salt, el Salvador Espriu és el que té més casos de coronavirus. Al centre hi ha sis positius acumulats. Una situació que ha obligat a confinar sis grups i 118 persones.

D'altra banda, Carreras també es mostra molt crític amb què Girona pugui entrar dins el paquet de ciutats amb més de 100.000 habitants on s'apliquin restriccions homogènies, com han pactat l'Estat i la comunitat de Madrid. «Aquest cafè per a tothom no té sentit, perquè ells no han fet res i nosaltres portem dies actuant», afirma. «A Madrid s'han adormit i no s'ha fet res, mentre anaven veient com els números empitjoraven; per contra, nosaltres hem actuat, ens hem avançat i hem donat resposta». Per Carreras, a més, la situació que es viu a Girona –que sobrepassa els 100.000 habitants– en cap cas es pot equiparar a la de Madrid, perquè a la ciutat els casos durant els darrers catorze dies se situen en 397 per cada 100.000 habitants

«Hem d'estar alerta perquè els indicadors no acaben d'anar prou bé i tenim molt tensionada l'atenció primària». El gerent del CatSalut ha defensat que s'allarguin les restriccions a Girona i Salt per frenar la corba de contagis i ha dit que el Departament confia que, en els propers quinze dies, es pugui abaixar el risc de rebrot als dos municipis.