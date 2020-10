Mieres: Educació no permetrà que els alumnes vagin sense mascareta

Educació no permetrà que els alumnes de primària de l'escola de Mieres vagin a classe sense mascareta. El director territorial, Martí Fonalleras, assegura que dur-la és de «sentit comú» i que obeeix motius «de seguretat i solidaritat». «Cal deixar allò individual i pensar més en el col·lectiu, perquè potser a tu no t'afecta però sí que acabes afectant els altres», va dir. Fonalleras va explicar que ja havia parlat amb la directora de l'escola i que tenia pendent fer-ho amb l'AMPA. D'altra banda, pel que fa als pares que no porten els fills a escola arran de la covid-19, el delegat ha dit que el Departament els «intentarà convèncer», però també creu que molts casos fan referència a infantil (una etapa no obligatòria).

Els fets van començar dimarts de la setmana passada, quan els 31 alumnes de primària de l'escola Finestres de Mieres no van anar a classe i van enviar una carta a Educació i Salut exposant la seva opinió envers la utilització de mascareta a les aules. Ho raonaven dient que es tractava d'una escola rural, en un poble on no s'havien detectat positius de covid-19, i que, per contra, haver de dur mascareta a l'aula provocava «molèsties i dificultats».

El director va respondre dient que el fet de ser una escola rural «no vol dir res». A més, d'insistir que l'ús de la mascareta s'ha decretat per motius de seguretat, però que també cal ser solidari. «Cada cop insisteixo més en aquest aspecte, perquè potser a tu no t'afecta però sí que ho acabes fent amb la resta; hem de treballar en benefici de tots», va dir.