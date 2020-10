Dulsat, Masquef i Piñeira, possibles candidats del PDeCAT per Girona

Tots tres són joves (han nascut l'any 1980, i per tant compleixen enguany els 40 anys), han estat o són alcaldes dels seus respectius municipis i actualment formen part de la Diputació de Girona. Aquest és el perfil que comparteixen Jaume Dulsat, Jordi Masquef i Albert Piñeira, que són els noms que sonen amb més força per encapçalar la candidatura del PDeCAT al Parlament per Girona. Un cop s'ha constatat que l'exconsellera Àngels Chacón és l'única candidata a les primàries del PDeCAT per Barcelona -amb l'aval d'Artur Mas, Xavier Trias i 150 alcaldies-, el partit iniciarà, a partir del 3 de novembre, el procés per escollir els caps de llista de Girona, Tarragona i Lleida, amb les corresponents assemblees comarcals per decidir quins són els candidats territorials. El 30 de novembre, el PDeCAT proclamarà formalment els candidats de les quatre demarcacions catalanes.

El compte enrere per al 14 de febrer, data prevista per a les eleccions catalanes, ja ha començat, i els partits sorgits de l'espai postconvergent estan començant a reorganitzar-se i a buscar nous lideratges. Si la setmana passada Diari de Girona publicava que l'exregidor gironí Carles Ribas és el més ben posicionat per encapçalar la candidatura del PNC, ara és al PDeCAT on comença haver-hi moviments. De moment, Jaume Dulsat, Jordi Masquef i Albert Piñeira són els més ben posicionats per anar al capdavant de la llista.

Jaume Dulsat (Lloret de Mar, 1980) és alcalde del seu municipi des de l'any 2015; en aquest mandat gràcies a un pacte de JxCat amb ERC i quatre regidors no adscrits (que abans havien format part del PSC). És diplomat en turisme per la Universitat de Girona i té el Màster en direcció i gestió d'empreses (MBA) per la UdG. Més enllà de la política, la seva vida professional ha estat molt vinculada al sector turístic, ja que ha estat director gerent de la Fundació Carl Faust de Blanes i professor extern de l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar. En aquests moments, a banda d'alcalde de Lloret, forma part de la junta de govern de la Diputació de Girona. Al seu favor podria jugar la bona connexió que té amb Àngels Chacón, ja que han compartit àrees de treball i interès.

Per la seva banda, Jordi Masquef (Figueres, 1980) és regidor de l'Ajuntament de Figueres, ciutat de la qual va ser alcalde entre els anys 2018 i 2019. El maig de 2019 va encapçalar la candidatura de JxCat a les municipals, però un pacte a quatre bandes ha fet que durant aquest mandat estigui a l'oposició. A més, hi ha tres membres del grup municipal de Junts per Figueres ja han anunciat la seva adhesió al PNC, tot i que des de Junts s'ha garantit que la seva agrupació «va més enllà de les sigles i prioritza el model de ciutat». Masquef, llicenciat en Dret per la UdG, ha treballat com a advocat i assessor fiscal i com a professor a la Universitat Ramon Llull. A la Diputació és diputat delegat del Servei d'Esports.

Finalment, el tercer nom que hi ha sobre la taula és el d'Albert Piñeira (Puigcerdà, 1980). Malgrat la seva joventut, és alcalde de Puigcerdà des de l'any 2011 i amb els anys s'ha convertit en un dels «homes forts» de Junts per Catalunya a la Diputació, d'on és vicepresident segon -la vicepresidència primera correspon a ERC-, portaveu de l'equip de govern i president de la comissió informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, així com diputat delegat de Cultura.

Piñeira és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'administració i en Ciències del Treball per la UPF. Va ser responsable de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat a la Cerdanya entre els anys 2003 i 2006. El 2007 va ser escollit per primera vegada regidor de l'Ajuntament de Puigcerdà i va ser portaveu del grup municipal de CiU durant el mandat 2007-2011, a més d'entrar ja com a diputat provincial. El 2011 va ser escollit alcalde de Puigcerdà per majoria absoluta i va repetir mandat a la Diputació, on va ser portaveu del grup de CiU i diputat responsable de Sistemes i Tecnologies de la Informació i de Monuments.

Assemblees comarcals

Caldrà veure, doncs, quin és el candidat escollit, tot i que, a priori, Dulsat sembla el més ben posicionat. Tot i això, caldrà veure quin és el resultat de les assemblees comarcals que es faran al llarg del mes de novembre.

Un cop el PDeCat hagi escollit el seu cap de llista, faltarà saber només quin és el candidat de JxCat. En aquest cas, un dels noms que sonen amb més força és el de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.