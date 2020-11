El risc de rebrot cau 15 punts a la regió sanitària de Girona

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 32.783 (88 més) i pugen a 35.532 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.128 persones en aquest territori, 4 més que fa 24 hores. Entre el 19 i el 25 de novembre es van declarar 38 defuncions, 41 la setmana anterior.

El risc de rebrot ha baixat fins als 236 punts (-15), mentre que la setmana del 12 al 18 de novembre era de 376. L'Rt es manté en 0,76 (0,82 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 125 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 327. Hi ha 233 ingressats, dos més que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 243, pels 265 de la setmana anterior.

El risc de rebrot continua clarament a la baixa a Catalunya, retrocedeix 13 punts més en les últimes 24 hores i se situa en els 203, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, s'incrementa en canvi una centèsima (0,77), mentre que la incidència a 14 dies cau a 286,49 (dissabte era de 304,14). En paral·lel, s'han declarat 1.108 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 308.868 des de l'inici de la pandèmia. El 5,41% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 33 noves morts, amb un total de 15.830. Pel que fa als hospitals, hi ha 1.692 ingressats per covid-19 (+37), i 461 persones a l'UCI (-7).

El risc de rebrot segueix en descens i en les darreres 24 hores ha disminuït en 13 punts i queda fixat en 203. Era de 324 entre el 12 i el 18 de novembre. L'Rt puja un xic -una centèsima- fins a 0,77, mentre que la setmana anterior era de 0,79. La incidència a 14 dies és de 286,49 entre el 19 i el 25 de novembre i se situa clarament per sota del 438,00 de l'interval anterior (12-18 de novembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 19 al 25 de novembre n'hi va haver 8.608, xifra inferior al període anterior, quan se'n van detectar 13.453. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 111,79 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (174,70).

Durant l'última setmana s'han fet 123.784 proves PCR i 54.519 tests d'antígens, dels quals un 5,41% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (7,51%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 43,05 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 340.339 casos, 308.868 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 33 noves morts i el total acumulat arriba a les 15.830: 9.772 en hospitals o sociosanitaris (+22), 4.323 en residències (+1), 945 en domicilis (+2) i 790 no classificades (+8). Entre el 19 i el 25 de novembre s'han declarat 313 morts, una xifra inferior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 420.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 1.830 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre el 12 i el 18 de novembre, hi va haver 2.300 ingressats.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 157 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 22.957. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 25.056. En total, han mort 7.326 persones, 12 més que les declarades fa 24 hores.