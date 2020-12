Empresaris de la Cerdanya demanen que s'ampliï la mobilitat per facilitar la reactivació econòmica de la comarca

L'associació d'empresaris Empresariat Cerdanya demana al Govern "mesures quirúrgiques" que permetin una mobilitat més àmplia amb l'objectiu de facilitar la reactivació econòmica de la comarca. L'entitat assegura que la pràctica d'esports a l'aire lliure i de neu són compatibles amb les mesures dictades per frenar la propagació la covid-19, però lamenta que la mobilitat limitada a municipis fa que no sigui rendible per ara obrir les estacions d'esquí alpí i de fons que hi ha la comarca. Per tot això, ha presentat un Pla Director, redactat juntament amb les administracions locals i agents del territori, per ajudar a garantir la Cerdanya com a destinació segura.

Empresariat Cerdanya, juntament amb les administracions locals, la Fundació Hospital de Puigcerdà, l'Hospital de la Cerdanya, les estacions d'esquí alpí i nòrdic i els Mossos d'Esquadra, ha redactat el 'Pla Director: La Cerdanya hivern segur'. Els objectius que persegueix aquest pla són descongestionar les estructures sanitàries de la comarca durant la temprada d'hivern, mantenir l'activitat econòmica i l'equilibri social i garantir la Cerdanya com a destinació segura i com a Terra d'Acollida.

Entre altres, el Pla Director proposa realitzar tests massius al sector turístic i comercial a l'inici i final de la temporada d'hivern i a abans d'acabar les vacances de carnaval. A més, inclou que els hotels han de disposar d'habitacions reservades per aïllar possibles casos positius de coronavirus i, que en el cas que hi hagi un pacient positiu entre grups visitants i grups escolars menors de 16 anys, aquest i els seus contactes directes hauran de retornar al seu lloc d'origen.

El pla preveu que aquest hivern hi haurà una "disminució important" del flux de trànsit a la comarca i demana que es minimitzin al màxim els possibles tancaments a la comarca, en especial el Túnel del Cadí, el seu accés més important.

Per tot plegat, Empresariat Cerdanya assegura que "tots els actors de la Cerdanya estan preparats i que les estacions podrien estar obertes", però lamenta que les dificultats per moure's pel territori fan que l'obertura de les estacions no sigui rendible.

Per altra banda, l'associació afirma que altres mesures, com són el toc de queda, l'aforament a la restauració i allotjament i als comerços, són "mesures de sentit comú perfectament compatibles amb la pràctica de l'esquí i les activitats a l'aire lliure".